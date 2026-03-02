Aktuelle Seite: Home > Politik > Berichte: Seit Beginn US-israelischer Angriffe über 550 Tote
Weite Teile des Iran sind betroffen

Berichte: Seit Beginn US-israelischer Angriffe über 550 Tote

Montag, 02. März 2026 | 12:05 Uhr
Weite Teile des Iran sind betroffen
APA/APA/ISNA/AMIR KHOLOUSI
Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds seit Beginn der US-israelischen Angriffe 555 Menschen getötet worden. Das berichteten staatliche Medien in der Islamischen Republik am Montag. Mehr als 100.000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der humanitären Organisation. Mehr als 130 Landkreise seien vom Krieg betroffen. Seit Samstag greifen Israel und die USA Hunderte Ziele im Iran an.

Zu den Zielen zählen militärische Infrastruktur wie Raketenabschussrampen, Anlagen des umstrittenen Atomprogramms, Hauptquartiere der Militärführung sowie Vertreter der politischen Führung. Die Hauptstadt Teheran wurde am Sonntag erneut schwer bombardiert. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wurde am Samstag getötet.

Bei den Luftangriffen seien mehr als 2.000 Ziele im Iran attackiert worden, hieß es in einer Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird. Israel und die USA begründen den Krieg mit einer Bedrohung durch das iranische Raketen- und Atomprogramm.

Tote im Süden des Landes gemeldet

In der Provinz Fars im Süden des Iran wurden Medienberichten zufolge insgesamt 35 Menschen getötet. Dies gab die Nachrichtenagentur Tasnim am Montag bekannt und wies darauf hin, dass die Opferzahl durch die “anhaltenden Angriffe des Feindes” noch “steigen könnte”. In der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Landes wurden laut der Nachrichtenagentur IRNA 27 Menschen getötet.

Als Reaktion auf die US-israelischen Angriffe greift der Iran seit Samstag Israel sowie mehrere Staaten in der Golfregion an. Auch Montag früh feuerten die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden Raketen auf Israel. Es sei die zehnte Raketenwelle seit Kriegsbeginn, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden. Fortschrittliche Raketen des Typs Khorramshahr 4 hätten “gewaltige Tore des Feuers” über Israel geöffnet.

Die israelische Armee warf dem Iran vor, bei seinen Angriffen in Israel gezielt zivile Ziele ins Visier zu nehmen. “Wir haben konkrete Informationen erhalten, die belegen, dass der Iran systematisch zivile Wohnhäuser in Israel angreift”, sagte Militärsprecher Nadav Shoshani. Die iranische Führung wolle auf diese Weise Panik in Israel auslösen und die öffentliche Meinung beeinflussen. Er sprach von “einer iranischen Strategie”. Der Iran wiederum betont stets, Ziel seiner Angriffe seien etwa Einrichtungen des israelischen Militärs oder der israelischen Regierung. Die Angaben der beiden Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Laut Shoshani greifen aktuell noch immer Hunderte Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe Ziele im Iran an, darunter nach seinen Angaben “Hochburgen des Regimes”.

