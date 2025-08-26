Aktuelle Seite: Home > Politik > Beschuss von “Ocean Viking”: EU greift ein
Dienstag, 26. August 2025 | 15:19 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: apa

Nachdem das bei Rettungseinsätzen im Mittelmeer aktive NGO-Schiff “Ocean Viking” in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache beschossen worden ist, greift die EU ein. “Wir haben die zuständigen libyschen Behörden im Zusammenhang mit diesem Vorfall kontaktiert, um die Fakten zu klären. Es liegt nun an den zuständigen libyschen Behörden, dringend Licht in das Geschehen zu bringen”, so Markus Lammert, EU-Sprecher für Inneres und Migration.

Lammert antwortete am Dienstag auf eine Frage italienischer Journalisten während des täglichen Pressebriefings, nachdem die Hilfsorganisation SOS Méditerranée die Schüsse durch die libyschen Behörden auf die “Ocean Viking” gemeldet hatte. Die libysche Küstenwache habe Hunderte Schüsse auf das Rettungsschiff mit Dutzenden Migranten an Bord abgefeuert, hatte SOS Méditerranée am Montag auf X mitgeteilt. Die Migranten sowie die Besatzung seien wohlauf, berichtete die NGO, die auch Fotos von Patronenhülsen und zerschossenen Bullaugen veröffentlichte.

An Bord der “Ocean Viking” befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls 87 gerettete Menschen – darunter neun unbegleitete Minderjährige -, die kurz zuvor aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste in Sicherheit gebracht worden waren. Die “Ocean Viking” war am Montag mit den Migranten im sizilianischen Hafen Augusta eingetroffen.

