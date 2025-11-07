Aktuelle Seite: Home > Politik > Bildungsminister bringt Mitwirkungspflicht für Eltern aufs Tapet
Treffen in Sterzing

Bildungsminister bringt Mitwirkungspflicht für Eltern aufs Tapet

Freitag, 07. November 2025 | 15:21 Uhr
20251107_WiederkehrAchammer_cm
LPA/Clara Masiero
Schriftgröße

Von: mk

Sterzing – Das Bildungsministerium in Wien ist für Südtirols Bildungspolitik eine wichtige Referenzstelle, gibt es doch zahlreiche gemeinsame Herausforderungen und Themen in der Bildungspolitik. Mit besonderem Interesse wird aktuell die in Österreich seit einiger Zeit diskutierte Mitwirkungspflicht für Eltern verfolgt.

Mitte September wurden diese Pflichten erstmals konkret ausformuliert: So sollen künftig bei “schweren Pflichtverletzungen” vonseiten der Eltern Verwaltungsstrafen drohen, ebenso wie weitere Sanktionen. Die Mitarbeit vonseiten der Eltern sei unerlässlich, betonte der österreichische Bildungsminister Christoph Wiederkehr bei der Vorstellung des entsprechenden Gesetzentwurfs.

“Auch bei uns ist es wichtig, dass die Eltern den Bildungsweg ihrer Kinder aktiv begleiten und die Schule darin unterstützen. Darum sind die Erfahrungen, die nun in Österreich mit einer verpflichtenden Mitarbeit gesammelt werden, auch für uns von besonderem Interesse”, betonte Landesrat Philipp Achammer im Anschluss an ein Treffen mit Minister Wiederkehr in Sterzing.

Bildungsminister Wiederkehr hatte zuvor gemeinsam mit Landesrat Achammer die Mittelschule Sterzing besichtigt. Christoph Wiederkehr ist seit März 2025 Bundesminister für Bildung der Bundesregierung Stocker. Zuvor war der NEOS-Politiker Landeshauptmannstellvertreter des Bundeslandes Wien (und Vizebürgermeister der Stadt Wien) und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
126
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 