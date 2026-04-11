Bisher kaum Geld für Trump-Friedensrat und Gaza-Wiederaufbau

Von: APA/Reuters

Der von US-Präsident Donald Trumps initiierte Friedensrat für den Gazastreifen hat nur einen Bruchteil der zugesagten 17 Milliarden Dollar erhalten. Damit fehlen die finanziellen Mittel für den Wiederaufbau der im Krieg mit Israel verwüsteten Region. Von zehn Ländern, die Geld versprochen hatten, hätten nur drei – die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und die USA selbst – tatsächlich Mittel bereitgestellt, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen am Freitag.

Bisher seien weniger als eine Milliarde Dollar zusammengekommen. Dies verhindere, dass das von den USA unterstützte Nationale Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) die Kontrolle von der Hamas übernehmen könne. “Derzeit ist kein Geld verfügbar”, habe der Gesandte des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, den palästinensischen Gruppen mitgeteilt.

“Riviera des Nahen Ostens” für wenig Geld

Der Friedensrat wies die Berichte über Finanzierungsprobleme zurück. “Der Friedensrat ist eine schlank aufgestellte, umsetzungsorientierte Organisation, die bei Bedarf Kapital abruft. Es gibt keine Finanzierungsengpässe. Alle Kapitalanforderungen sind bisher sofort und in vollem Umfang erfüllt worden”, hieß es in einer Erklärung der Organisation in Sozialen Medien. Trump hatte einmal gemeint, aus dem Gazastreifen eine “Riviera des Nahen Ostens” entwickeln zu wollen.

Der US-Präsident hatte zehn Tage vor den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran eine Konferenz in Washington ausgerichtet, bei der Golfstaaten Milliarden für den Wiederaufbau und die Verwaltung Gazas nach einer Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas zugesagt hatten. Das NCAG unter Führung des früheren palästinensischen Vizeministers Ali Shaath soll die Ministerien und Polizei im Gazastreifen übernehmen. Der Krieg im Iran habe alles verändert und Finanzierungsprobleme verschärft, sagte einer der Insider.

Israel macht einen vollständigen Truppenabzug von der Entwaffnung der Hamas abhängig, während die Palästinensergruppe Garantien für einen israelischen Abzug fordert. Der Gazakrieg begann mit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 auf Israel.