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Fragen der Sicherheit, der Zusammenarbeit und der Unterbringung des Carabinieri-Personals erörtert

BM Corrarati trifft neuen Carabinieri-Kommandant D’Errico 

Montag, 15. Juni 2026 | 20:01 Uhr
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Stadtgemeinde Bozen
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Von: ka

Bozen – Bei dem Gespräch mit dem neuen Kommandanten der Carabinieri in Südtirol, Oberst Alessandro D’Errico, standen Fragen der Sicherheit, der Zusammenarbeit und der Unterbringung des Carabinieri-Personals im Mittelpunkt. Bürgermeister Claudio Corrarati begrüßte ihn vor Kurzem im Rathaus. D’Errico, Jahrgang 1982, stammt aus San Giovanni Rotondo in der Provinz Foggia und hat das Kommando Ende Mai übernommen. Es war das erste Treffen der beiden Spitzenvertreter nach D’Erricos Amtsübernahme.

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Das Gespräch fand in einer herzlichen und offenen Atmosphäre statt und war von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Im Mittelpunkt standen lokale Themen von gemeinsamem Interesse. Mehrfach wurde auf den außerordentlichen Stellenwert der Carabinieri für die Stadt verwiesen, nicht nur als Institution und operative Einheit, sondern weil sie durch ihre Bürgernähe auszeichnen und durch ihre Präsenz in der Bevölkerung fest verankert sind.

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In Mittelpunkt der Gespräche standen die Sicherheit und die Maßnahmen zur Sicherung der Stadt. Corrarati und D’Errico betonten, dass nur die enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Sicherheitskräften wirklich Schutz biete und für eine gute Wohn- und Aufenthaltsqualität sorge. Konstruktiv und lösungsorientiert waren auch die Gespräche über den Wohnbedarf des Carabinieri-Personals sowie über die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten.

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Bürgermeister Corrararti bedankte sich bei Oberst D’Errico und der gesamten Truppe für ihre tägliche Präsenz vor Ort und für ihre Mitwirkung bei der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben zum Wohle der Stadt und ihrer Menschen.

Bürgermeister Corrarati und Oberst D‘Errico äußerten den Wunsch, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Man wolle weiterhin insbesondere das wertschätzen, was die die beiden Institutionen seit jeher verbinde: die verlässliche Präsenz vor Ort, die Einsatzbereitschaft und die Arbeit zum Wohl der Stadt und seiner Menschen.

Bezirk: Bozen

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