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Entscheidender Schritt für das Großprojekt

Bozen: Bahnhofsareal geht in außerordentliche Verwaltung über

Donnerstag, 30. April 2026 | 17:48 Uhr
bozen flughafen überetsch sym bahnhof
stnews/luk
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Von: luk

Bozen – Das Projekt zur Neugestaltung des Bozner Bahnhofsareals hat eine wichtige Hürde genommen. Mit der Verabschiedung eines Änderungsantrags zum „Kommissarsdekret“ im Senat tritt die Sanierung des Bahnhofsareals offiziell in eine Phase der Sonderverwaltung ein.

Konkret sieht die neue Regelung vor, dass das Projekt unter eine Sonderverwaltung gestellt werden kann. Die Aufsicht soll dabei direkt beim CEO der staatlichen Bahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, liegen. Ziel ist es, Verfahren zu beschleunigen und die Umsetzung effizienter voranzutreiben.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider spricht von einem entscheidenden Schritt für das Großprojekt. Der neue Bahnhof werde eine zentrale Rolle entlang der Brennerachse einnehmen und zugleich die Mobilität in Bozen verbessern. Insbesondere soll der Zugang zur Stadt erleichtert und eine Alternative zum Individualverkehr geschaffen werden.

Unterstützung kommt auch von politischer Seite: Die Lega Alto Adige bezeichnet die Entscheidung als wichtigen Meilenstein für die Integration der Bahn in ein modernes Stadtgefüge. Durch die Sonderbefugnisse seien klarere Zeitpläne und vereinfachte Abläufe möglich.

Für das Projekt hatten sich laut Alfreider unter anderem Verkehrsminister Matteo Salvini sowie Vertreter von RFI und der Südtiroler Politik eingesetzt.

Bezirk: Bozen

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