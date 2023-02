Bozen: Einschränkungen des Nachtlebens in Kraft

Bozen – Ab heutigen Freitag ist der Beschluss von Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi zur Einschränkung des Nachtlebens in Kraft. Am Donnerstagnachmittag wurde die Verordnung unterzeichnet.

Die Regelung sieht vor, dass von 1.00 bis 5.00 Uhr in der Früh keine laute Musik im Freien mehr gespielt werden darf und es dürfen keine Getränke im Freien abseits der Stände von Lokalen konsumiert werden.

In der Vergangenheit galt die Regelung bereits ab Mitternacht, nun tritt sie eine Stunde später in Kraft. Das Verbot gilt im Stadtzentrum, aber auch in einem Teil der Freiheitsstraße und auf dem Siegesplatz.

Die Stadt Bozen hat die Maßnahme erlassen, nachdem es am vergangenen Wochenende auf dem Obstplatz zu einer Massenschlägerei gekommen war.