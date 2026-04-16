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Anfrage an Stadtregierung

Bozen: Grüne drängen auf Arbeiterwohnungen in Moritzing

Donnerstag, 16. April 2026 | 13:30 Uhr
Die Mietervereinigung pocht auf eine Kostensenkung für Mieter
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Nach der Schließung der Notunterkunft „Ex-Alimarket“ in Bozen erhöhen die Grünen den Druck auf die Stadtregierung. In einer dringenden Anfrage fordert Gemeinderat Rudi Benedikter rasche Lösungen für obdachlose Arbeitnehmer und bringt dabei erneut das leerstehende ehemalige Schwefelbad-Hotel in Moritzing ins Spiel.

Seit der Schließung der Einrichtung am 7. April stehen laut den Grünen rund 60 berufstätige Männer ohne Unterkunft da. Zwar sei das „Ex-Alimarket“ selbst keine dauerhafte Lösung gewesen, doch fehle es nun an konkreten Alternativen.

Schwefelbad als kurzfristige Lösung

Als möglichen Ausweg nennt die Ratsfraktion das ehemalige Schwefelbad-Hotel in Moritzing. Das Gebäude gehört dem Wohnbauinstitut (WOBI), steht seit 2022 leer und könnte nach Ansicht der Grünen relativ rasch zu einem Wohnheim für mindestens 35 Arbeiter umfunktioniert werden.

Das Angebot soll ganzjährig nutzbar sein und gegen Bezahlung zur Verfügung stehen. Damit könnte zumindest ein Teil der aktuell Betroffenen kurzfristig untergebracht werden.

Kritik an Zuständigkeitsstreit

Kritik übt Benedikter vor allem an der fehlenden Abstimmung zwischen den beteiligten Institutionen. Seit Februar werde die Verantwortung zwischen WOBI, Landesverwaltung und Stadtgemeinde hin- und hergeschoben. Dies sei angesichts der Dringlichkeit der Situation nicht akzeptabel.

Auch finanzielle Argumente lässt der Gemeinderat nicht gelten: Laut Gemeindebudget 2026 verfüge Bozen über einen Verwaltungsüberschuss von 112 Millionen Euro, der für Investitionen vorgesehen ist.

Klare Forderung an zuständige Stadträte

Die Anfrage richtet sich konkret an den für Urbanistik und öffentliche Arbeiten zuständigen Vizebürgermeister Stephan Konder sowie an Sozialstadträtin Patrizia Brillo. Von ihnen wollen die Grünen wissen, wann das Gebäude in Moritzing tatsächlich zu einem Arbeiterwohnheim umfunktioniert wird.

Hintergrund der Initiative ist auch ein grundsätzliches Problem am Wohnungsmarkt, das die Grünen mit dem Slogan „Zu viele Menschen ohne Wohnung – zu viele Wohnungen ohne Bewohner“ zusammenfassen.

Bezirk: Bozen

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