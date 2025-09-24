Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozen investiert in Komfort und Funktionalität
Palamazzali-Halle erhält moderne Sanitärräume

Bozen investiert in Komfort und Funktionalität

Mittwoch, 24. September 2025 | 18:29 Uhr
Stephan Konder, Marco Caruso, il Cons. com. Roberto Selle, Sergio Berantelli e Georg Gschliesser
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Vizebürgermeister Konder und Stadtrat Caruso stellten heute Vormittag die neu gestalteten Umkleideräume und Sanitärbereiche der Basketballhalle Palamazzali in der Triester Straße vor. An der Besichtigung nahmen neben den Stadträten auch Sergio Berantelli, der Direktor der projektverantwortlichen Abteilung für öffentliche Arbeiten, und Georg Gschließer, der Leiter des Amtes für öffentliche Gebäude und Anlagen, teil.

Die Sporthalle in der Triester Straße, die vom Basket Club Bozen geführt wird, ist bereits etwas in die Jahre gekommen. Die Neugestaltung der Toiletten und Duschen im Erdgeschoss und im ersten Stock sowie der Umkleideräume im ersten Stock war daher überfällig. Funktionalität und Komfort sollten verbessert werden, ohne das Gebäude in seiner Gestalt und in seinem äußeren Erscheinungsbild zu verändern. Die Sporthalle in der Triester Straße ist nicht nur Heimat des Bozner Basketballclubs, sondern wird auch als Trainingshalle für den Box- und Kampfsport genutzt. Damit ist die Halle ein wichtiger Treffpunkt für viele Sportbegeisterte.

Vizebürgermeister Konder und Stadtrat Caruso erklärten heute bei der Vorstellung, dass dieser Eingriff zu einer umfassenderen Wartungs- und Modernisierungskampagne gehöre, in deren Rahmen in der nächsten Zeit noch weitere öffentliche Gebäude und Anlagen modernisiert würden. Zudem bekräftigten sie die Absicht der Stadt, die Sportanlagen in der Triester Straße einer Generalüberholung unterziehen zu wollen. Dies werde jedoch erst der Fall sein, wenn die angrenzende Fläche wieder zur Verfügung stehe. Derzeit ist dort die Containerschule untergebracht, die als Ausweichquartier bei Schulsanierungen dient. Auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Josef von Aufschnaiter“ werden dort in den nächsten Jahren den Unterricht besuchen, solange das historische Gebäude saniert und erweitert wird.

Man wolle den Sportvereinen und der Bevölkerung im Allgemeinen adäquate und einladende Sportstätten zur Verfügung stellen, so Konder und Caruso übereinstimmend. Auch und gerade diese Art von Eingriffen zeige, wie wichtig es der Stadt ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten ihrer Leidenschaft in aller Sicherheit und in einer komfortablen Atmosphäre nachgehen können.

Die Kosten für die Modernisierungsarbeiten in der Sporthalle Palamazzali, die von der Firma Maed Bau ausgeführt wurden, beliefen sich auf 241.742 Euro vor MwSt. und wurden in den Sommermonaten (Juni – September) durchgeführt.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

