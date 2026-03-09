Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozen nimmt an JustNATURE-Abschlussveranstaltung in Brüssel teil
EU-Projekt

Bozen nimmt an JustNATURE-Abschlussveranstaltung in Brüssel teil

Montag, 09. März 2026 | 16:44 Uhr
Bozen/Brüssel – Vor einigen Wochen fanden in Belgien die letzten Koordinierungstreffen jener sieben europäischen Städte statt, die am europäischen Projekt JustNATURE teilnehmen. JustNATURE ist eine europäische Initiative, über die naturbasierte Stadtumgestaltungsprojekte finanziert werden, die die Städte nachhaltiger und widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel machen sollen. Bozen ist gemeinsam mit Meran Partnerstadt dieser Initiative, die auf lokaler Ebene von Eurac Research koordiniert wird.

Bozen hat in den letzten Jahren einige Begrünungsprojekte entwickelt und umgesetzt, die über diese EU-Initiative finanziert wurden. So etwa wurde das Gebäude der Stadtverwaltung in der Lanciastraße mit einer Photovoltaikanlage und einem Gründach ausgestattet. Die Parkfläche hinter dem Fernbusbahnhof in der Buozzistraße nahe dem Bozner Messegelände wurde naturnah gestaltet. Derzeit finden dort die letzten Feinarbeiten statt. In den letzten Wochen wurde die rund 270 m² große Fläche entsiegelt und mit einem wasserdurchlässigen Belag gepflastert. Blumeninseln und hochstämmige Bäume sollen die Aufenthaltsqualität verbessern und dazu beitragen, die Temperaturen in diesem Bereich der Stadt zu senken. Darüber hinaus wurden regelmäßig interaktive Expertenworkshops für die lokalen Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich angeboten.

An der Abschlussveranstaltung in Brüssel nahmen internationale Fachleute sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Lokalverwaltungen, Wissenschaft und Planung teil. Delegationen aus mehreren europäischen Städten stellten die Ergebnisse von viereinhalb Jahren Forschung, Erprobung und Stadtgestaltung vor.

Zum Rahmenprogramm der Veranstaltung gehörte ein Besuch in der belgischen Stadt Leuven, die ebenfalls Partnerstadt von JustNATURE ist. Dort konnten die im Rahmen der Initiative entwickelten Lösungen aus erster Hand begutachtet werden. Aus Bozen waren der Direktor des Geologie-, Zivilschutz- und Energieamtes Emanuele Sascor und der Umweltplanungsexperte Roberto Vaccaro angereist, um sich direkt vor Ort über gelungene Projekte der Teilnehmerstädte zu informieren.

