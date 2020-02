Bozen: SVP geht mit eigenem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen

Bozen – Der SVP-Bürgermeisterkandidat Luis Walcher und der Stadtobmann Dieter Steger berichteten über die Sitzung des SVP-Koordinierungsausschusses. Dieser hat am Montagabend entschieden, dass die SVP mit dem eigenen Bürgermeisterkandidaten Luis Walcher und einer einzigen Liste bei den Gemeinderatswahlen antritt. Diese Entscheidung ist einmütig gefallen und gewährt den Wählern die höchstmögliche Freiheit bei der Auswahl der zur Verfügung stehenden Kandidaten. „Wir nehmen aus der breiten parteiinternen Diskussion im Vorfeld viel Schwung und eine besondere Aufmerksamkeit für die spezifischen Anliegen der Stadtviertel mit“, sagt Dieter Steger.

Der Bürgermeisterkandidat Luis Walcher sagt zur Kandidatenliste: „Wir sind mit vielen Leuten im guten Gespräch und werden den Wählern eine Kandidatenliste anbieten, welche das gesamte Spektrum der Südtiroler Volkspartei abdeckt und durchaus auch neue Akzente setzt. Mein Anliegen ist es auch deutlich zu machen, dass die seriöse und zuverlässige Politik der Südtiroler Volkspartei auch für italienischen und die vielen gemischtsprachigen Mitbürgern interessant sein kann“.

Dieter Steger und Luis Walcher verweisen auf die seit mehreren laufende intensive Programmarbeit der SVP. Nun sind noch einmal Bürger und Ortsausschüsse zur Mitwirkung eingeladen. Die Entscheidung über das Programm wird der Koordinierungsausschuss am 9. März 2020 treffen.

„Mach mit Aktion“ der Südtiroler Volkspartei

Die SVP Bozen geht mit der „Mach mit Aktion“ geht auf die Bürger zu und lädt sie zum Mitmachen ein. Träger der Initiative der nächsten Wochen sind die neun SVP Ortsausschüsse. Mitmach-Fragebogen auch auf der Facebookseite „SVP Bozen“ veröffentlicht.

Im Zuge der landesweiten „Mach mit Aktion“ der Südtiroler Volkspartei hat die SVP Bozen auf ihrer heutigen Pressekonferenz ihre ganz besondere Initiative für die Landeshauptstadt vorgestellt. „Wir werden vor Ort sein“: Unter diesem Motto werden in den nächsten Wochen die Ortsgruppen in den jeweiligen Stadtvierteln ihre Stände aufschlagen. „An den Ständen werden wir Fragebögen aufliegen haben, mit welchen uns die Bürger mitteilen können, welche Themen für sie von besonderer Bedeutung für die Entwicklung ihres Stadtviertels bzw. für die gesamte Stadt sind“ erläuterte der SVP-Bürgermeister-Kandidat Luis Walcher. Die Bürger werden an den „Standlen“ neben den Fragebogen auch die Möglichkeit haben, auf einem eigenen Blatt ihren ganz persönlichen Diskussionsbeitrag zu leisten bzw. Anliegen an die Partei heranzutragen. In diesem Zusammenhang verwies der Stadtobmann Sen. Steger darauf, dass das Ziel dieser Aktion die direkte Miteinbeziehung der Bürger in die Festlegung der Schwerpunkte für die kommenden Jahre ist.

Die Fragebögen werden jeweils in beiden Landessprachen erhältlich sein, um aufzuzeigen, dass der Volkspartei die Probleme der gesamten Bevölkerung am Herzen liegen und zwar unabhängig von deren Sprachgruppenzugehörigkeit.

Den Auftakt zur „Mach mit Aktion“ hat die Ortsgruppe Haslach gegeben, welche bereits am Sonntag vor der Grundschule Stolz in Haslach im Einsatz war. Die SVP Bozen hat den Fragebogen auch auf ihrer Facebook-Seite „SVP Bozen“ online gestellt.