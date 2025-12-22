Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozens Bürgermeister trifft Quästor
"Gute Zusammenarbeit"

Bozens Bürgermeister trifft Quästor

Montag, 22. Dezember 2025 | 15:45 Uhr
Sindaco-e-Questore
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, hat Quästor Giuseppe Ferrari zu einem Gespräch getroffen. Der Bürgermeister und der Quästor sind beide seit rund einem halben Jahr im Amt, und das Treffen war daher eine gute Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen und sich über für die Stadt Bozen wichtige Themen auszutauschen.

Beide Seiten betonte die gute Zusammenarbeit, insbesondere bei der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung. Auch die verschiedenen Polizeikräfte, die auf dem Gemeindegebiet von Bozen im Einsatz sind, arbeiten gut zusammen. Die Einbindung der Stadtpolizei Bozen ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, denn laut dem Quästor hat die lokale Polizei aufgrund ihrer Präsenz vor Ort sehr wichtige Rolle.

„Die Zusammenarbeit mit dem Quästor und den Polizeikräften ist sehr gut. Es gibt einen ständigen Austausch und sehr viel Respekt für die Arbeit des anderen“, sagte Bürgermeister Claudio Corrarati. „In den vergangenen sechs Monaten haben wir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, sodass wir nun gemeinsam an die Lösung der Probleme in der Stadt wie dem Sicherheitsproblem und der öffentlichen Ordnung herangehen können. Wir möchten schnell und konkret auf die Bedürfnisse und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger reagieren.“

Der Quästor und der Bürgermeister betonten, dass sie 2026 noch enger zusammenarbeiten werden, wobei das Thema der Sicherheit auch im kommenden Jahr ein zentrales sein wird, denn bei diesem Thema ist die Bevölkerung von Bozen besonders sensibel.

Der Bürgermeister und der Quästor besprachen auch das Problem der Dienstwohnungen für das Polizeipersonal, und hier wurde vereinbart, Synergien und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nutzen, denn das Thema Wohnen ist ein Aspekt, der sich auf die Qualität der Arbeit der Polizistinnen und Polizisten auswirkt.

Der Bürgermeister besichtigte die Einsatzzentrale und dankte dem Personal in der Quästur für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt und wünschte den Anwesenden frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.

Zum Abschluss des Gesprächs betonten der Bürgermeister und der Quästor, dass sie auch 2026 alles unternehmen werden, um zu gewährleisten, dass die Menschen in Bozen sicher leben und arbeiten können.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
71
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
25
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
19
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 