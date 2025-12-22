Bozens Bürgermeister trifft Quästor

Von: mk

Bozen – Der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, hat Quästor Giuseppe Ferrari zu einem Gespräch getroffen. Der Bürgermeister und der Quästor sind beide seit rund einem halben Jahr im Amt, und das Treffen war daher eine gute Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen und sich über für die Stadt Bozen wichtige Themen auszutauschen.

Beide Seiten betonte die gute Zusammenarbeit, insbesondere bei der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung. Auch die verschiedenen Polizeikräfte, die auf dem Gemeindegebiet von Bozen im Einsatz sind, arbeiten gut zusammen. Die Einbindung der Stadtpolizei Bozen ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, denn laut dem Quästor hat die lokale Polizei aufgrund ihrer Präsenz vor Ort sehr wichtige Rolle.

„Die Zusammenarbeit mit dem Quästor und den Polizeikräften ist sehr gut. Es gibt einen ständigen Austausch und sehr viel Respekt für die Arbeit des anderen“, sagte Bürgermeister Claudio Corrarati. „In den vergangenen sechs Monaten haben wir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, sodass wir nun gemeinsam an die Lösung der Probleme in der Stadt wie dem Sicherheitsproblem und der öffentlichen Ordnung herangehen können. Wir möchten schnell und konkret auf die Bedürfnisse und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger reagieren.“

Der Quästor und der Bürgermeister betonten, dass sie 2026 noch enger zusammenarbeiten werden, wobei das Thema der Sicherheit auch im kommenden Jahr ein zentrales sein wird, denn bei diesem Thema ist die Bevölkerung von Bozen besonders sensibel.

Der Bürgermeister und der Quästor besprachen auch das Problem der Dienstwohnungen für das Polizeipersonal, und hier wurde vereinbart, Synergien und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nutzen, denn das Thema Wohnen ist ein Aspekt, der sich auf die Qualität der Arbeit der Polizistinnen und Polizisten auswirkt.

Der Bürgermeister besichtigte die Einsatzzentrale und dankte dem Personal in der Quästur für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt und wünschte den Anwesenden frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.

Zum Abschluss des Gesprächs betonten der Bürgermeister und der Quästor, dass sie auch 2026 alles unternehmen werden, um zu gewährleisten, dass die Menschen in Bozen sicher leben und arbeiten können.