Bozner Bürgermeister trifft Regierungskommissarin

Von: mk

Bozen – Heute Vormittag sind im Bozner Rathaus die neue Regierungskommissarin Maddalena Travaglini und der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, zu einem ersten offiziellen Gespräch zusammengetroffen.

Bei dem Treffen hat Bürgermeister Corrarati die Regierungskommissarin über die wichtigsten Themen informiert, die die Stadt Bozen derzeit beschäftigen, wobei er auf einige aktuelle Probleme näher eingegangen ist, während andere Angelegenheiten wiederum insbesondere Bozen als Landeshauptstadt betreffen. Ein aktuelles Thema ist derzeit die Unterbringung von obdachlosen Personen in den Winternotunterkünften. Bozen hat in diesem Zusammenhang immer seinen Beitrag geleistet, betonte der Bürgermeister, und sich hilfsbereit gezeigt, gerade in diesen Tagen, wo die Temperaturen besonders frostig sind. Es wurde aber auch festgestellt, dass andere Gemeinden in Südtirol nicht immer ähnliche Hilfsmaßnahmen umsetzen, und daher hat sich die Gemeindeverwaltung heuer für eine strengere Führung der Winternotunterkünfte entschieden, was bedeutet, dass sich die Personen, die in einer Notunterkunft übernachten möchten, ausweisen müssen. Einen Vorzug haben außerdem die Personen, die dauerhaft im Gemeindegebiet von Bozen leben. Damit möchte man der Zuwanderung aus anderen Regionen, die keine ähnlichen Unterkünfte anbieten, vorbeugen.

Ein weiteres Thema, das besprochen wurde, ist die Sicherheit im Stadtgebiet. Die Sicherheit ist eine absolute Priorität der Stadtregierung, auch weil dieses Thema für die Bevölkerung besonders wichtig ist. In diesem Zusammenhang haben die Regierungskommissarin und der Bürgermeister auch über das geplante neue Gefängnis in Bozen gesprochen und über andere Projekte, die in der Umsetzungsphase oder in Planung sind, wie z.B. das Projekt Nachtwirtschaft, die Nachbarschaftskontrolle und andere Maßnahmen zur Vermeidung von Straftaten und für den Ausbau der Sicherheit.

Regierungskommissarin Maddalena Travaglini sagte, sie sei von der Stadt positiv überrascht, denn obwohl sie Bozen bereits kannte, lobte sie das gepflegte Stadtbild und die sauberen öffentlichen Flächen und den spürbaren Willen der Behörden zur Zusammenarbeit. Das Treffen zwischen der Regierungskommissarin und dem Bürgermeister fand in einer sehr freundlichen Atmosphäre statt und beide Seiten versicherten, in Zukunft und zum Wohle der Bevölkerung eng zusammenarbeiten zu wollen. In diesem Zusammenhang betonte die Regierungskommissarin, dass sie die Arbeit, die ihr Vorgänger Vito Cusumano begonnen hat, fortsetzen möchte. Sie freue sich auf die Herausforderungen, die diese neue Aufgabe mit sich bringt, denn Südtirol sei in vielerlei Hinsicht eine besondere Provinz, auch aufgrund der Autonomie, den verschiedenen Sprachgruppen und der unterschiedlichen Sensibilität der Menschen.

Nach dem Treffen besichtigte die Regierungskommissarin den Gemeinderatssaal mit seinen schönen Fresken und Ausschmückungen. Die Regierungskommissarin und der Bürgermeister wurden dabei von Generalsekretär Antonio Travaglia begleitet.