Brand im MEMC-Werk in Novara: “Meran steht Beschäftigten und ihren Familien zur Seite”

Von: Matthias Knapp

Meran – Die Stadtverwaltung von Meran bekundet ihre Verbundenheit und Solidarität mit den rund 200 Beschäftigten des MEMC-Werks in Meran, ihren Familien und dem Unternehmen, die von den Folgen des Brandes im Produktionsstandort in Novara betroffen sind.

Die industrielle Verbindung zwischen den beiden Werken ist bekannt: Am Standort Meran werden Siliziumkristalle hergestellt, die unter anderem auch nach Novara zur weiteren Verarbeitung zu Wafern geliefert werden. Aus diesem Grund dürfte eine Verlangsamung oder Einstellung der Produktion im Werk im Piemont unweigerlich auch Auswirkungen auf den Betrieb in Meran haben.

Das Unternehmen hat es im Laufe der Jahre verstanden, zu investieren und seine Produktion sowie seine Märkte zu diversifizieren – ein Umstand, der heute zweifellos einen wichtigen Faktor für die Widerstandsfähigkeit darstellt.

“Dennoch bleibt die Situation besorgniserregend und erfordert höchste Aufmerksamkeit. In einem ohnehin schon komplexen wirtschaftlichen und sozialen Umfeld gibt die Aussicht auf einen Rückgang der Produktionstätigkeit und des Einkommens für zahlreiche Familien in Meran Anlass zu ernsthafter Sorge für die gesamte Gemeinschaft – eine Sorge, die natürlich von allen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat geteilt wird”, betont Bürgermeisterin Katharina Zeller.

“Wir hoffen, dass der Betrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann und dass es gelingt, die beschäftigungsbezogenen und wirtschaftlichen Folgen dieses schwerwiegenden Vorfalls so weit wie möglich zu begrenzen”, erklären die Stadrätinnen Antonella Costanzo und Barbara Hölzl.

“Als Stadtverwaltung bekräftigen wir unsere uneingeschränkte Bereitschaft, im Rahmen unserer Zuständigkeiten mit dem Unternehmen, den Arbeitnehmervertretungen und allen beteiligten Institutionen zusammenzuarbeiten, damit die wirksamsten Lösungen gefunden werden, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, so Bürgermeisterin Katharina Zeller.