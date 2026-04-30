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Sperre am 30. Mai

Brenner-Blockade: Umweltschützer unterstützen Bürgermeister

Donnerstag, 30. April 2026 | 11:20 Uhr
Der Transitverkehr über den Brenner bleibt ein Dauer-Streitthema
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: mk

Bozen/Gries am Brenner – Der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner setzt ein Zeichen gegen den immer noch zunehmenden und belastenden Verkehr auf der Nord- Südachse über den Brenner. Der Dachverband für Natur und Umweltschutz erklärt sich solidarisch.

Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz erklärt sich solidarisch mit der Bevölkerung der Gemeinde Gries am Brenner und dem Bürgermeister, der für eine Demonstration gegen den zunehmenden Verkehr am 30 Mai von 11.00 bis 17.00 Uhr eine totale Blockade der Brennerautobahn, der Staatsstraße und der Straße über Ellbögen organisiert hat, also eine Vollsperrung. Diese Aktion wurde genauestens geplant und von der Gerichtsbehörde abgesegnet.

Südtirols Politiker und Wirtschaftstreibende laufen dagegen Sturm. Landeshauptmann Arno Kompatscher interveniert bis nach Wien und Rom. Sieben Stunden Sperre der Brennerachse würde die Südtiroler Wirtschaft „ins Mark treffen“, hieß es.

„Da kann man nur den Kopf schütteln“, sagt Elisabeth Ladinser, Präsidentin des Dachverbadens, „wo bleiben der Euregio-Gedanke, die Staatsgrenzen überschreitende Zusammenarbeit und historische Verbundenheit, die die Landesregierung bei Sonntagsreden so gerne hervorhebt.“

Die enorme Belastung und Gefährdung der Gesundheit durch den überbordenden Verkehr über die Brennerachse würden die Anrainer der Autobahn auf der nördlichen und südlichen Seite gleichermaßen betreffen. „Bürgermeister Mühlsteiger stellt sich schützend vor seine Bürgerinnen und Bürger! Die Reaktion der Südtiroler Politiker auf diese Blockade lässt diese schützende Haltung leider nicht feststellen“, ergänzt Peter Gasser, Vizepräsident des Dachverbandes.

Seiner Ansicht nach greife auch das Argument der fehlenden Sicherheit nicht: „Die Sperre wird mit einem Monat Anlaufzeit angekündigt, das Durchkommen der Noteinsätze ist gewährleistet, und Polizei und Straßenordnungsdienste haben genügend Zeit, die zu erwartenden Verkehrsflüsse vor und nach der Sperre zu organisieren.“ Außerdem unterliege die Bahnstrecke nicht der Blockade.

Bezirk: Bozen, Wipptal

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