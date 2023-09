Brücke in Gais erneuert: Sicherer und stabiler

Gais – Die alte 5,50 Meter lange Brücke über den Tesselbergbach in der Gemeinde Gais war sowohl an den Leibungen als auch an den Seitenbordsteinen stark beschädigt. Eine große Schwachstelle gab es auch beim Durchfluss, was letzthin immer wieder zu Überschwemmungen geführt hatte. In den vergangenen Wochen wurde die Brücke im Auftrag des Landes komplett abgerissen und 1,5 Meter flussabwärts weiter weg wieder neu aufgebaut.

“Jetzt ist die Brücke stabiler und für die Verkehrsteilnehmenden sicherer. Zugleich wurde der Schutz vor Überschwemmungen erhöht”, zeigte sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider kürzlich bei einem Lokalaugenschein mit Bürgermeister Christian Gartner zufrieden. Während der Arbeiten wurde der Verkehr über eine Umleitung geführt.

“Wir konnten zugleich die Straßenführung und die Fließfähigkeit des Baches verbessern”, erklärt die Koordinatorin des Brückendienstes des Landes, Simona Sedlak, die auch das Projekt erstellt hat.