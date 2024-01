Bruneck: Vertiefende Studie zur Verkehrsberuhigung in Auftrag gegeben

Bruneck – Der Brunecker Gemeindeausschuss hat im Dezember 2023 eine vertiefende Verkehrsstudie für den Bereich Herzog-Sigmund-Straße, Josef-Seeber-Straße, Stegener Straße, Lampistraße, Lienzer Straße und angrenzende Straßen in Auftrag gegeben.

„Grundlage für sämtliche Verkehrsmaßnahmen in Bruneck bildet das Verkehrskonzept, dessen oberste Zielsetzung die Verringerung der Belastungen für Mensch und Umwelt durch den motorisieren Verkehr sowie die Schaffung neuer sozialer Räume ist“, erklärt Mobilitäts- und Umweltstadtrat Hannes Niederkofler.

Für den Bereich rund um die Herzog-Sigmund-Straße ist eine generelle Verkehrsberuhigung vorgesehen. Dafür wurden in der Vergangenheit bereits Erhebungen wie beispielsweise Verkehrszählungen gemacht. „Unser Ziel ist es jedenfalls, durch die Beruhigung bestimmter Straßen den Verkehr nicht in andere Zonen zu verlagern. Genau aus diesem Grund ist die vertiefende Studie notwendig. Mit der Errichtung des neuen Mobilitätszentrums am Zugbahnhof und der Inbetriebnahme der Parkgarage NOBIS sind die Voraussetzungen für diesen nächsten Schritt in der Umsetzung des Verkehrskonzeptes gegeben. Die gesamte Zone rund um die Herzog-Sigmund-Straße ist eine beliebte Einkaufsstraße mit einem vielseitigen Angebot an Geschäften, Bars und Büros. Die Schaffung einer Fußgängerzone wird diesen Bereich weiter aufwerten“, betont Bürgermeister Roland Griessmair, der für die Lösung des Verkehrsproblems in der Stadt ein ganzheitliches Konzept statt einzelner Maßnahmen und punktueller Eingriffe vorsieht.

Die Studie wird in etwa zweieinhalb Monaten vorliegen und die Grundlage für die ersten Schritte in Richtung Verkehrsberuhigung der besagten Zone bilden.