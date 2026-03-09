BSB-Führungsspitze: Stadtrat ernennt Manuela Gotto zur Vizegeneraldirektorin

Von: mk

Bozen – Der Stadtrat von Bozen hat bei seiner heutigen Sitzung einen einstimmigen Beschluss zur neuen Führungsspitze des Betriebes für Sozialdienste Bozen (BSB) gefasst. Nach der Prüfung der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Rahmen eines öffentlichen Auswahlverfahrens um die Stellen des Generaldirektors und des Vizegeneraldirektors beworben haben, hat der Stadtrat beschlossen, Frau Dr. Manuela Gotto zur neuen Vizegeneraldirektorin des BSB zu ernennen. Für die Besetzung der Stelle des Generaldirektors wird eine neue Ausschreibung veröffentlicht.

Die Entscheidung ist gefallen, nachdem die Wettbewerbskommission für die Besetzung der Stellen des Generaldirektors und des Vizegeneraldirektors jeweils drei Kandidatinnen und Kandidaten namhaft gemacht hatte, weil sie in technischer Hinsicht für geeignet befunden worden sind. Die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten wurden dann im Stadtrat angehört. Die Bewerbenden waren für den angestrebten Posten zwar bestens qualifiziert, dennoch wollte der Stadtrat mit seiner heutigen Entscheidung ein klares Signal für Innovation und Erneuerung setzen.

Die Ernennung von Frau Manuela Gotto zur Vizegeneraldirektorin ist bereits ein solches Zeichen. Frau Gotto war bereits für den BSB tätig, hat aber in den vergangenen Jahren in einer anderen Organisation gearbeitet. Sie zeichnen somit andere organisatorische Kompetenzen und der gewünschte „Blick von außen“ aus.

In der neuen Ausschreibung für die Besetzung der Stelle des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin wird man daher verstärkt auf Themen wie Erneuerung und Innovation setzen. Es wird nach einer Person gesucht, die in der Lage ist, innovative Methodologien, Systeme und Kontrollen zu entwickeln, um in der Lage zu sein, auf die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und die besonderen Bedürfnisse von Minderjährigen, Familien, vulnerablen Personen und Seniorinnen und Senioren angemessen reagieren zu können.

„Der Betrieb für Sozialdienste zeichnet sich durch eine hohe Professionalität aus, wie die Ergebnisse und die vielen guten Arbeitskräfte zeigen“ sagten Bürgermeister Claudio Corrarati und die Mitglieder des Stadtrates. „Aber wir wünschen uns, dass der BSB auch in Zukunft ein für Bozen wichtiger Betrieb bleibt, der es schafft, mit innovativen Ansätzen und Maßnahmen auf die gesellschaftlichen Herausforderungen zu reagieren“.

Die Stelle des Generaldirektors wird in Kürze neu ausgeschrieben. Die neue Führungskraft soll den Betrieb von innen heraus weiter stärken. Der Stadtrat möchte diesen Auftrag an eine Person übergeben, die seiner Meinung nach dafür geeignet ist und die vorzugsweise in anderen Betrieben und Organisationen Erfahrungen gesammelt hat, die für den BSB und für die künftige Entwicklung des Sozialbereiches interessant und wertvoll sind.