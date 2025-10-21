Aktuelle Seite: Home > Politik > Bürgermeister Corrarati empfängt Überlebenden von Atombombenangriff
Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki jährt sich heuer zum 80. Mal

Bürgermeister Corrarati empfängt Überlebenden von Atombombenangriff

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 15:41 Uhr
Il-Sindaco-Corrarati-con-Masashi-Leshima
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Anlässlich des 80. Jahrestages der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki ist Masashi Leshima im Rathaus zu einem offiziellen Besuch empfangen. Der Mann ist im Namen des japanischen Vereins Hidankyo nach Bozen gekommen.

Im Verein Hidankyo haben sich Überlebende der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki zusammengeschlossen. 2024 wurde dem Verein Hidankyo der Friedensnobelpreis verliehen.

Bürgermeister Claudio Corrarati betonte bei seiner Ansprache, dass sich die Stadt Bozen für den Frieden engagiert und jegliche Form von Krieg ablehnt. „Wir stehen zu unserem Engagement für den Frieden und die Bekämpfung von jeglicher Art von Konflikt und Krieg, denn wir sind überzeugt, dass nur im Dialog und im Gespräch miteinander Zukunft entstehen kann, die Sicherheit und Würde für alle garantiert.“

Masashi Leshima ist auf Einladung des Friedenszentrums nach Bozen gekommen, und sein Besuch im Rathaus bot Gelegenheit, an die Schrecknisse der Vergangenheit zu erinnern und der Opfer zu gedenken, aber auch über die Konflikte und Kriege zu sprechen, die derzeit auf der Welt toben, und über das Leid, das sie verursachen.

Es wurde in diesem Zusammenhang betont, dass es dringend notwendig sei, diese Auseinandersetzungen baldmöglichst zu beenden, damit wieder Frieden herrscht und eine Welt des Miteinanders, ohne Atomwaffen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
52
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
35
Sinner sagt für Davis Cup ab
Heizen mit Holz… aber richtig!
Kommentare
31
Heizen mit Holz… aber richtig!
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
30
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 