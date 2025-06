“Busfahrer lässt Pendler stehen”

Von: luk

Meran – Zwei Vorfälle an der Bushaltestelle Sportplatz Lahn in Meran sorgen für Kritik am öffentlichen Nahverkehr in Südtirol.

Ein Berufspendler sei am 12. und 13. Juni trotz sichtbarem Haltewunsch von einem Linienbus nicht mitgenommen worden. Am ersten Tag sei der Bus laut Angaben der Süd-Tiroler Freiheit gar nicht erschienen, am darauffolgenden Tag habe eine Busfahrerin trotz Winken die Haltestelle einfach passiert. “Der Betroffene musste daraufhin ein Taxi nehmen, um rechtzeitig zur Arbeit zu gelangen.”

Die Ortsgruppe Meran der Süd-Tiroler Freiheit spricht von einem „inakzeptablen Verhalten“ und beklagt strukturelle Mängel im öffentlichen Verkehrssystem. Solche Zwischenfälle seien laut der Bewegung kein Einzelfall mehr.

Von den zuständigen Betreibern SASA und Südtirol Mobil fordert die Bewegung eine rasche Aufklärung sowie Maßnahmen, “um die Verlässlichkeit des Nahverkehrs für Pendler zu gewährleisten.”