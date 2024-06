CDU/CSU in Deutschland vorne, AfD vor SPD

Von: APA/dpa/Reuters

Bei der Europawahl in Deutschland haben CDU und CSU mit großem Abstand mit 30,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Dahinter folgt nach Auszählung von 381 der 400 Wahlkreise die AfD mit 15,1 Prozent. Die SPD liegt bei 14,3 Prozent und damit knapp hinter den Rechtspopulisten. Die Grünen landen mit deutlichen Verlusten mit 12,3 Prozent auf dem vierten Platz. Das BSW landet dem Zwischenergebnis zufolge bei 5,7 Prozent, die FDP bei 5,3 Prozent. Die Linke sackt indes auf 2,2 Prozent ab.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Abschneiden der Union bei der Europawahl begrüßt. “Wir sind begeistert von dem, was ihr vorgelegt habt”, sagte die CDU-Politikerin. “Stärkste Kraft, stabil in schwierigen Zeiten – und das mit Abstand.” Sie dankte dem CDU-Vorsitzende Friedrich Merz für die Zusammenarbeit im Wahlkampf, ebenso CSU-Chef Markus Söder und dem Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bezeichnete die Union als klaren Gewinner der Europawahl in Deutschland. “Wir starten weiter durch”, sagt er in der ARD. “Die Kanzlerpartei hat 14 Prozent, wir haben mehr als doppelt so viel.” SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz könne so nicht weitermachen. “Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage stellen im Bundestag”, sagt Linnemann. So könne es nicht weitergehen. Im ZDF sagte Linnemann: “Das ist desaströs, was wir da erleben. Entweder die Ampel macht einen Kurswechsel oder sie muss den Weg freimachen für Neuwahlen”. CDU-Chef Friedrich Merz forderte die Ampel dazu auf, ihren Kurs zu ändern. “Jetzt wirklich eine Kurskorrektur zu vollziehen, das ist im Interesse unseres Landes dringend notwendig; und ich fordere die Bundesregierung dazu auf, dies auch in den nächsten Tagen zu tun”, sagte Merz.

AfD-Chef Tino Chrupalla bezeichnete das Ergebnis seiner Partei als “historisch”. “Wir haben ein Super-Ergebnis erzielt, und ich denke, das wird im Laufe des Abends auch noch weiter nach oben gehen. Also den zweiten Platz, den geben wir heute nicht mehr her”, sagte Chrupalla. AfD-Co Chefin Alice Weidel sprach von einem “Super-Ergebnis”, während Kandidat René Aust auf eine Wiederannäherung zu den anderen Rechtsaußen-Parteien im Europaparlament hofft. “Morgen nehmen wir die Kontakte wieder auf”, sagte Aust im ZDF.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bezeichnete das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl als “ein ganz bitteres Wahlergebnis. “Für uns ist das heute eine harte Niederlage”, sagte Kühnert ebenfalls in der ARD. Dort zeigte sich Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang ebenfalls enttäuscht: “Das ist nicht der Anspruch, mit dem wir in diese Wahl gegangen sind, und wir werden das gemeinsam aufarbeiten.”

Grünen-Chef Omid Nouripour zeigte sich entsetzt über den Erfolg der AfD bei den Europawahlen. “Ich weiß nicht, warum die da im Konrad-Adenauer-Haus geklatscht haben”, sagte er bei der Grünen-Wahlveranstaltung in Berlin mit Blick auf die CDU-Parteizentrale und erste Prognosen. Die deutsche und europaweite Spitzenkandidatin der Grünen, Terry Reintke, erhebt trotz der hohen Verluste für ihre Partei den Anspruch, Teil einer künftigen Mehrheit im neugewählten Europaparlament zu werden. “Wir sind bereit für proeuropäische demokratische Mehrheiten”, sagt Reintke bei der Wahlparty der Grünen in Berlin.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht zeigte sich indes “froh” und “erleichtert” über das Abschneiden ihres Bündnisses bei der Europawahl. “Da ist ein großes Potenzial”, sagte Wagenknecht am Sonntagabend in der ARD. Sie wolle dies nun bei folgenden Wahlen weiter ausbauen.

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europa-Wahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei. “Wir haben ein Ergebnis gehalten im Vergleich zu vor fünf Jahren. Es ist wirklich eine große Freude”, sagt sie vor ihren Anhängerinnen und Anhängern. Umfragen hätten der FDP anfangs einen Rückgang auf drei Prozent vorhergesagt. Dass es jetzt stabile fünf Prozent geworden seien, sei eine gute Nachricht.

Die AfD ist einer ARD-Hochrechnung zufolge in Ostdeutschland einschließlich Berlins deutlich stärkste Kraft. Demnach kommt die Partei auf 27,1 Prozent. Dahinter rangiert die CDU mit 20,7 Prozent, vor dem Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,1 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD erreicht 11,4 Prozent, die Grünen 6,4, die FDP 3,0 und die Linke 5,5 Prozent.

Bei der Europawahl in Deutschland gilt anders als bei Bundestags- und Landtagswahlen keine Sperrklausel, also etwa eine Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung liegt laut Prognosen bei 64 bis 66 Prozent. 2019 waren es 61,4 Prozent, damals lag Deutschland auf Platz 5 im Vergleich der 27 EU-Staaten. Erstmals durften in Deutschland bei einer Europawahl auch 16- und 17-Jährige abstimmen.