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Anhörungen

Corona-Ausschuss beleuchtet Schule, Stadtpolizei und Alpini

Dienstag, 16. Juni 2026 | 19:02 Uhr
Kind Mädchen Coronavirus Maske
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Von: mk

Bozen – Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten, der heute unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Rosmarie Pamer tagte, setzte seine Anhörungen im Bereich Politik/Sicherheitskräfte fort.

Zunächst wurde Landesrat Philipp Achammer angehört, der, wie Pamer berichtet, zur Situation im Schulwesen während der Pandemie sprach: „Er bezeichnete sie als sehr schwierig, trotz des großen Engagements des Lehrpersonals. Der Online-Unterricht war aufgrund der unterschiedlichen technischen Voraussetzungen der Familien problematisch.“ Der Landesrat fügte hinzu, so die stellvertretende Vorsitzende weiter, dass „Kinder und Jugendliche besonders betroffen waren, was auch zu Bildungsdefiziten führte, die später jedoch aufgeholt werden konnten“, und dass er die Schulschließungen sowie die restriktiven Maßnahmen kritisch gesehen habe; es sei ihm schwergefallen, einige Entscheidungen zu akzeptieren. Schließlich berichtete er von Investitionen in die EDV, die auch mit Mitteln aus dem PNRR getätigt wurden.

Im Anschluss wurde der ehemalige Kommandant der Stadtpolizei Bozen, Sergio Ronchetti, angehört, der, wie Schriftführer Franz Ploner erklärt, „über die Aufgaben der Stadtpolizei in Bozen, über seine Aufgaben und über die Zusammenarbeit zwischen Stadtpolizei, Gemeinde, Land und Quästur berichtete“. Der Vertreter der OSA-Polizeigewerkschaft, Antonio Porto, sprach hingegen über gewerkschaftliche Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie und „äußerte sich dabei kritisch zu Impfstoffen und zur Impfpflicht“. Er legte dem Ausschuss auch Unterlagen vor.

Der Ausschuss hörte schließlich General Claudio Berto und General Ignazio Gamba, beides ehemalige Kommandanten des Kommandos der Alpini-Truppen in Bozen während der Pandemie. Sie erläuterten die Aufgaben der Alpini in Zusammenarbeit mit Quästur und Zivilschutz sowie die Leitung der damaligen Quarantäneeinrichtung in Gossensaß.

Bezirk: Bozen

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