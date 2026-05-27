Corrarati ruft zu Verzicht auf das eigene Fahrzeug auf

Von: mk

Bozen/Brenner – Aufgrund der Sperre des Brennerpasses am Samstag, 30. Mai 2026 ruft der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, die Bevölkerung auf, die Verkehrssituation zu beobachten und wenn möglich auf das eigene Fahrzeug zu verzichten.

Zwischen 11.00 und 19.00 Uhr findet auf der österreichischen Seite des Brennerpasses eine Großkundgebung statt. Daher wird der Brennerpass für den Verkehr gesperrt. Auf Südtiroler Seite gilt ein Fahrverbot auf der Brennerautobahn A22 in nördlicher Richtung ab Sterzing, und zwar von 10.30 bis 20.00 Uhr.

In Österreich tritt das Fahrverbot am Samstag um 9.00 Uhr in Kraft, in Südtirol bereits um 7.00 Uhr. Sollte sich die Verkehrslage zuspitzen, werden auch andere Abschnitte der Brennerautobahn, die südlicher von Sterzing liegen, gesperrt.

Diese Maßnahmen könnten auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt Bozen haben. Es könnte nämlich sein, dass Fahrzeuglenker in Bozen von der Autobahn abfahren und auf der Staatsstraße weiter Richtung Norden fahren. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen und Staus im Stadtgebiet kommen.

Daher empfiehlt Bürgermeister Corrarati, am Samstag auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem eigenen Pkw zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Auch an den Tagen vor und nach dem 30. Mai sollte die Verkehrslage genau beobachtet werden, denn es wird erwartet, dass auf der Brennerachse mehr Verkehr herrscht als gewöhnlich. Daher ist es wichtig, sich vor dem Start über die Verkehrssituation zu informieren und eventuell genügend Zeit einzuplanen.