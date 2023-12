Dal Medico: “Das Projekt Standseilbahn überzeugt mich nicht”

Meran – In der Gemeinderatssitzung, die am Donnerstagabend stattfand und dem Projekt der Standseilbahn Meran-Schenna-Tirol gewidmet war, bekräftigte Bürgermeister Dario Dal Medico die Notwendigkeit struktureller und strategischer Arbeiten, die dringender sind als die vorgeschlagene straßenunabhängige Verbindung, um den Verkehr in der Stadt zu bewältigen.

“Heute Abend konnten wir alle Positionen und Meinungen zum Thema Standseilbahn hören. Pro, Kontra, Änderungswünsche. Jede*r von uns hat seine bzw. ihre persönliche Meinung und hatte die Möglichkeit, diese darzulegen. Ich habe mich bewusst zurückgehalten, um die Debatte nicht zu beeinflussen”, begann Dal Medico.

“Ich bedaure jedoch, dass wir heute Abend über die Standseilbahn sprechen müssen und nicht über das Mobilitätssystem, das ich mir beim letzten Mal gewünscht hatte. Meine Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Heute Abend hatten wir alle die Möglichkeit, eine Wunschliste zu erstellen, Varianten, Vorschläge, Bedingungen, Befürchtungen zu nennen, aber was ich im Sinn hatte, war etwas anderes: Es war keine Wunschliste, sondern eine Verpflichtung der Landesregierung, bestimmte Arbeiten rund um die Standseilbahn durchzuführen und zu vollenden. Oder besser gesagt, notwendige und dringende strukturelle Arbeiten, zu denen die Seilbahn eine Ergänzung hätte sein können. Eine Umkehrung der Prioritätenfolge hätte ich mir gewünscht”.

“Ich spreche von Arbeiten, die meiner Meinung nach und nach Meinung derer, die uns auf dem Weg zur Erarbeitung des nachhaltigen städtisches Mobilitätsplans (PUMS) begleiten, sicherlich wichtiger sind als die Standseilbahn. Es sind Arbeiten, die ZUERST realisiert werden müssen, nicht danach”.

“Ich spreche von der Verkehrsverlagerung, die mit der Eröffnung der Nordwestumfahrung eintreten wird (die große rote Linie ist uns klar vor Augen), ich spreche von der Umgestaltung der städtischen und vorstädtischen Linien des öffentlichen Dienstes, ich spreche von der Dekarbonisierung der Busse, ich spreche von den Strecken von und nach Lana und Algund, die besonders stark frequentiert sind, und ich spreche vom Mobilitätszentrum – dem wichtigsten und bedeutendsten Werk, ohne das wir uns in einer unvorstellbaren Situation befinden werden, wenn die Umfahrung eröffnet wird. Alle diese Arbeiten sind strukturell und strategisch, weil sie in das Stadtgefüge integriert sind und unserer Stadt einen unmittelbaren und konkreten Nutzen bringen”.

“Die Standseilbahn ist, war und bleibt ein eigenständiges Werk, unabhängig und, wie wir auch in der Diskussion des heutigen Abends gesehen haben, nicht integriert, sondern zu integrieren – mit großem Aufwand. Sie ist ein Transfer von A nach B, der dann weitere unvermeidliche Verbindungen braucht. Mit dem Bahnhof? Mit den Bussen?”

“In diesem Sinne ist die Standseilbahn eine Art Kathedrale in der Wüste geblieben, unverbunden und, wie wir immer behauptet haben, für sich allein weder nützlich noch effektiv für den vorgesehenen Zweck. Ich habe mir eines der vielen Dias eingeprägt, die uns während des Berichts von Ingenieur Ciurnelli am Abend des 6. Dezember gezeigt wurden. Nun, im Komplex der Verkehrslinien, die Meran mit den benachbarten Tälern und Dörfern verbinden, der Verkehrsströme, der Transitströme, war die Standseilbahn durch ein isoliertes orangefarbenes Teilstück vertreten, abseits, ein Selbstzweck, unverbunden, unintegriert. Sie stand allein da”.

“Der Bericht von Ingenieur Ciurnelli war, wie immer, sehr interessant und überzeugend. Es gelang ihm, ein Bild der Mobilität, der aktuellen Situation und der Prognosen zu zeichnen, er lieferte eine Zukunftsvision, eine Projektion der Maße der Verkehrsintensität. Wenn wir die Nordwestumfahrung eröffnen, wird zuerst dies geschehen, dann das, wenn wir dies tun, wird dies die Folge sein, usw. Eine Reihe von Ursachen und Wirkungen”.

“Was die Standseilbahn betrifft, so wurden diese Überlegungen nicht angestellt, weil sie als separates Thema behandelt wurde. Sie wurde nie als wesentlicher und vorrangiger Teil für einen echten, unmittelbaren und konkreten Nutzen für die Stadt Meran betrachtet. In Schenna ist das anders, aber wir sind an Meran interessiert”.

“Im August 2022 habe ich gesagt, dass das Projekt nur dann geprüft und vertieft werden kann, wenn es eine Win-Win-Win-Situation darstellt. Der Gewinn für Schenna ist offensichtlich, der Gewinn für Meran nicht. Nicht nach eineinhalb Jahren der Optimierungen, der Anpassungen, der Ergänzungen, der Veränderungen. Und wenn ein großer Teil dieses Rates skeptisch ist, so nehme ich es wahr, wenn die Mehrheit der Bürger*innen skeptisch ist und wenn wir nicht einen qualitativen Sprung erlebt haben, der alle überzeugt, der uns zum Nachdenken und zum Umdenken bringt, dann bedeutet das, dass es nicht funktioniert”.

“Ich bekräftige meine tiefen ökologischen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Grünfläche in der Lazag, hinsichtlich des Anblicks einer Metallschlange, die den Hügel in Richtung Schenna hinaufsteigt. Auch das ist eine Verantwortung, die ich nicht bereit bin zu übernehmen”.

“Man hat mir vorgeworfen, ich hätte keinen Mut. Ich habe keine Angst, Verantwortung zu übernehmen, aber der Mut, Entscheidungen zu treffen, sollte Entscheidungen vorbehalten sein, von denen man überzeugt ist: diese hier überzeugt mich nicht. Ich werde mich jedoch weiterhin dafür einsetzen, dass die wirklich notwendigen Arbeiten, die von den Technikern identifiziert wurden und die eine unmittelbare und konkrete Auswirkung und einen Nutzen für die Mobilität in der Stadt haben, durchgeführt werden”.

“Ich möchte mich noch einmal bei Landesrat Alfreider und seinem gesamten Team für ihre Bereitschaft bedanken, aber dieses Projekt, so wie es vorgeschlagen wurde, ist im Moment nicht die Priorität, um die Mobilitätsprobleme von Meran zu lösen. Die frei werdenden finanziellen Mittel können für dringendere und strategischere Arbeiten verwendet werden”, so Dal Medico abschließend.