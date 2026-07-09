Aktuelle Seite: Home > Politik > Demokratischer Senatskandidat Platner wirft das Handtuch
Senatskandidat Platner gibt auf

Demokratischer Senatskandidat Platner wirft das Handtuch

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 03:11 Uhr
Senatskandidat Platner gibt auf
APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CJ GUNTHER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der demokratische Senatskandidat Graham Platner hat am Mittwoch nach einer Reihe von Skandalen seine Kampagne im US-Bundesstaat Maine ausgesetzt. Der Rückzug des ehemaligen Marineinfanteristen dürfte die Bemühungen der Demokraten erschweren, bei den Wahlen im November die Kontrolle über den Senat zu erlangen. Die Republikaner halten dort derzeit eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Das Rennen in Maine galt als eine der besten Chancen für die Demokraten, einen Sitz zu gewinnen.

Zuletzt hatten Medien über schwere Vorwürfe gegen Platner berichtet. Das Magazin “Politico” und der Sender CNN meldeten, eine Frau werfe ihm vor, sie vor fast fünf Jahren vergewaltigt zu haben. Die “Washington Post” berichtete zudem, eine frühere Freundin habe ausgesagt, Platner habe beim Sex wiederholt ohne ihre Zustimmung Kondome entfernt. Platner wies die Vorwürfe entschieden zurück. Führende Demokraten hatten ihn jedoch zum Rückzug aufgefordert und mit dem Entzug von Wahlkampfgeldern gedroht.

Platner war bereits zuvor wegen anstößiger Internet-Beiträge und einer Tätowierung, die einem Nazi-Symbol ähnelte, in die Kritik geraten. Er hatte in der Vergangenheit Fehlverhalten eingeräumt und um Vergebung gebeten. Dies begründete er mit Alkoholmissbrauch und psychischen Problemen nach seinen Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Kommentare
33
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Kommentare
29
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Kommentare
25
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Kommentare
25
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Schon am 1. Tag: Mehrere Verletzte bei traditioneller Stierhatz – VIDEO
Kommentare
25
Schon am 1. Tag: Mehrere Verletzte bei traditioneller Stierhatz – VIDEO
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 