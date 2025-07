Deutsch fehlt: Rom stoppt Verkauf zweier Briefmarken

Von: luk

Rom/Bozen – Das italienische Ministerium für Unternehmen und Made in Italy (MIMIT) hat die sofortige Aussetzung des Verkaufs zweier Briefmarken der Serie “Turistica – Patrimonio naturale e paesaggistico” veranlasst. Grund ist das Fehlen der vorgeschriebenen zweisprachigen Beschriftung in Italienisch und Deutsch auf den Marken, die zwei Gebirgsgruppen in Südtirol abbilden.

Betroffen sind Briefmarken mit Motiven des Rosengarten- und Latemar-Gebirges in den Dolomiten, die in der Autonomen Region Trentino-Südtirol liegen. Laut Verfassung und geltender Rechtslage ist in diesem Gebiet eine zweisprachige Beschriftung (Italienisch-Deutsch) verbindlich vorgeschrieben.

Die Briefmarken wurden laut der Nachrichtenagentur Ansa vom Staatlichen Münz- und Druckinstitut (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) gestaltet und von der nationalen Philateliekommission genehmigt. Nach Bekanntwerden der sprachlichen Unvollständigkeit ordnete Wirtschaftsminister Adolfo Urso die Rücknahme an.

Das Ministerium kündigte zudem an, den Genehmigungsprozess zu überprüfen, um mögliche Versäumnisse festzustellen. Parallel soll die Philateliekommission mit der Gestaltung neuer, bilingualer Entwürfe beauftragt werden, „um der lokalen Identität – auch in sprachlicher Hinsicht – Rechnung zu tragen“, wie es in der Mitteilung heißt.