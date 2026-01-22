Aktuelle Seite: Home > Politik > Die Freiheitlichen unterstützen KMUs
"Think Small First"

Die Freiheitlichen unterstützen KMUs

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 15:25 Uhr
Von: mk

Bozen – Die Freiheitlichen haben die „Think Small First“-Charta zur Unterstützung der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) unterzeichnet. Die Charta fordert, dass bei der europäischen Gesetzgebung kleinere Unternehmen systematisch berücksichtigt werden.

„In der öffentlichen Wahrnehmung existieren die Großen – doch es sind die Kleinen, die das Rad am Laufen halten. Gesetze werden dennoch allzu oft für große Unternehmen gemacht. Genau hier gilt es einzuhaken, und genau hier werden wir Freiheitliche uns weiterhin konsequent einsetzen“, erklärt der Generalsekretär der Freiheitlichen, Dietmar Zwerger, in einer Aussendung.

In Südtirol sind 62.648 Unternehmen im Handelsregister eingetragen (Stand: November 2025). Von diesen sind weit über 99 Prozent Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten, die das regionale Wirtschaftsgefüge prägen und den Großteil des wirtschaftlichen Lebens tragen. „Allerdings sind rund 92 Prozent der Unternehmen Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten, weitere sieben Prozent sind Kleinbetriebe mit zehn bis 49 Beschäftigten“, so Zwerger, selbst Inhaber eines Handwerksbetriebes, weiter.

Für die Freiheitlichen ist es daher unerlässlich, dass zukünftige Gesetze nicht nur KMUs im Allgemeinen, sondern vor allem Klein- und Kleinstbetriebe gezielt und angemessen berücksichtigen. „Gerade Italien erlässt immer wieder Regelungen, die kleinere Betriebe unverhältnismäßig belasten – obwohl sie z. B. in Südtirol rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften. Damit muss Schluss sein“, betont Zwerger.

„Unsere Kleinbetriebe bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze vor Ort, sichern soziale Stabilität und verdienen endlich auch auf gesetzgeberischer Ebene den Respekt, der ihnen zusteht. Deshalb haben wir die ‚Think Small First‘-Charta unterzeichnet und verpflichten uns damit, uns weiterhin konsequent für unsere KMU einzusetzen – so, wie wir es bereits seit Jahren tun“, schließt Dietmar Zwerger die Aussendung der Freiheitlichen.

Bezirk: Bozen

