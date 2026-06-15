Aktuelle Seite: Home > Politik > Die Soziale Mitte der SVP lädt zum Austausch: Wohnen im Mittelpunkt
Morandell zieht positive Bilanz

Die Soziale Mitte der SVP lädt zum Austausch: Wohnen im Mittelpunkt

Montag, 15. Juni 2026 | 12:27 Uhr
Treffen Sozialer Stammtisch
svp
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Auf Einladung der Sozialen Mitte der SVP fand am Freitag ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, Sozialverbände sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen statt. Ziel des Treffens war es, aktuelle soziale Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsame politische Schwerpunkte zu definieren.

„Die Expertise und die Impulse dieser wichtigen Interessensvertreter sind für unsere politische Arbeit von großem Wert. Nur im direkten Austausch können wir passgenaue und wirksame Lösungen entwickeln“, betont Gabi Morandell, Vorsitzende der Sozialen Mitte.

Morandell zeigt sich erfreut über die große Resonanz: „Ich schätze es sehr, dass unsere Einladung von allen Beteiligten so positiv aufgenommen wurde. Deshalb wird es im Herbst eine Neuauflage geben. Unser Ziel ist ein kontinuierlicher Dialog, von dem alle Seiten profitieren.“

Im Mittelpunkt des Treffens stand das Thema Wohnen. Trotz wichtiger Maßnahmen, die in dieser Legislaturperiode bereits umgesetzt wurden, bleibt bezahlbares Wohnen für viele Menschen eine der größten sozialen Herausforderungen.

Besonders kritisch sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die derzeitigen Wartezeiten bei der Wohnbauförderung. „Wenn Menschen bis zu zwei Jahre auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten müssen, ist das einfach zu lang. Gerade Familien und junge Menschen, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, brauchen Planungssicherheit und zeitnahe Entscheidungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, betont Morandell.

Ein weiteres zentrales Thema war der gemeinnützige Wohnbau. Dabei wurde deutlich, dass die derzeitige Regelung des Mietzinses – Landesmietzins minus fünf Prozent – den unterschiedlichen Gegebenheiten im Land nicht ausreichend Rechnung trägt.

„Was in den Städten ein angemessener Mietzins sein mag, kann für ländliche Gebiete bereits zu hoch angesetzt sein. Deshalb sollte der Landesmietzins differenziert berechnet werden und die tatsächlichen Gegebenheiten in den einzelnen Landesteilen berücksichtigen“, erklärt Morandell.

Diskutiert wurde auch die Dauer der Bindung bei gemeinnützigen Mietwohnungen. Nach Ansicht der Teilnehmer sollte die Verpflichtung zur Vermietung zu einem sozialen Mietzins nicht nach 30 Jahren auslaufen. „Wenn öffentliche Mittel eingesetzt werden, muss die soziale Zweckbestimmung langfristig gesichert werden. Analog zur Konventionierung sollte auch die Bindung im gemeinnützigen Wohnbau dauerhaft ohne Limit bestehen bleiben“, so Morandell.

Diese und weitere Vorschläge sollen nun gemeinsam mit den Sozialpartnern und den zuständigen politischen Entscheidungsträgern weiterentwickelt und vorangetrieben werden.

Insgesamt zieht Morandell eine positive Bilanz: „Die Gespräche haben gezeigt, dass es viele gemeinsame Anliegen gibt und die Bereitschaft groß ist, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Auf dieser Grundlage werden wir den Dialog fortsetzen.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
161
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
45
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
29
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Infantino verärgert Italien mit Witz – 228 Teams?
Kommentare
22
Infantino verärgert Italien mit Witz – 228 Teams?
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Kommentare
21
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 