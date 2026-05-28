Die Volksbank unterstützt das Camp „Un Goal Solo Per Te“

Von: mk

Bozen/Jesolo – Das von der Volksbank vollständig unterstützte Camp „Un Goal Solo Per Te“ findet bis zum 30. Mai im Villaggio Marzotto in Jesolo statt und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit komplexen körperlichen Behinderungen. Die 22 Familien können kostenlos an einer Woche mit Freizeit- und Outdooraktivitäten sowie Sport teilnehmen.

Wenn soziales Engagement gemeinsam gelebt wird: Die Volksbank setzt ihre Maßnahmen für benachteiligte Menschen konsequent fort und unterstützt das Camp „Un Goal Solo per Te“. Die Initiative der Stiftung „Solo Per Te“ richtet sich an Familien aus ganz Italien, die Kinder mit komplexen körperlichen Behinderungen haben. Im Zentrum des Angebots steht die Freizeittherapie, eine international anerkannte Bildungs- und Rehabilitationsmethode. Sie nutzt Spiel, zwischenmenschliche Beziehungen und gemeinsame Erlebnisse, um Wohlbefinden und persönliches Wachstum zu fördern. Ziel ist es außerdem, die Familien zu entlasten, die oft emotional und organisatorisch stark gefordert sind.

„Wir fördern soziale Aktivitäten im Nordosten Italiens und übernehmen damit kontinuierlich Verantwortung gegenüber den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Dieses Camp hat einen besonderen Wert, da es nicht nur für Jugendliche mit komplexen Behinderungen, sondern auch für deren Familien konzipiert ist. Ich danke den Mitarbeitenden der Stiftung ‚Solo Per Te‘ sowie dem Team der Volksbank, das sie bei den Aktivitäten unterstützt, – als weiteres Zeichen der Solidarität mit den Schwächsten“, so Alberto Naef, geschäftsführender Verwaltungsrat und Generaldirektor der Volksbank.

Die Themen Behinderung und familiäre Unterstützung rücken zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus. Laut Daten des italienischen Statistikamtes ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Italien in den letzten fünf Jahren um 26 Prozent gestiegen und erreichte im Schuljahr 2023/2024 fast 359.000. Vor diesem Hintergrund bieten Initiativen wie das Camp „Un Goal Solo Per Te“ eine konkrete Antwort auf die Bedürfnisse von Jugendlichen mit komplexen Behinderungen, die oft von gewöhnlichen Bildungs- und Freizeitangeboten ausgeschlossen sind. Im Rahmen des Programms können sie gemeinsam mit ihren Familien Entspannung, persönliche Entwicklung und Inklusion erleben.

„Das Erlebnis kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist ein konkreter Beitrag zur Chancengleichheit. Jede Familie verdient es, ohne wirtschaftliche Sorgen abschalten zu können“, sagt Davide Drascek, Präsident der Stiftung „Solo Per Te“. „Die Unterstützung der Volksbank ermöglicht es uns, dieses Recht in die Tat umzusetzen – nicht nur durch sportliche Aktivitäten, sondern auch durch einen Raum, in dem die Betroffenen und ihre Familien einfach mal durchatmen und trotz ihrer Behinderung Lebensfreude empfinden können. Zu sehen, wie die Kinder ihr Potenzial entdecken und die Eltern sich erholen, ist für uns bei unserer Arbeit sehr motivierend. Dies gemeinsam mit einem Partner wie der Volksbank zu tun, der für diese Themen aufgeschlossen ist, macht jeden dieser Momente noch wertvoller“.