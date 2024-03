Direkter Dialog mit den Gemeinden der Provinz

Nach Sluderns ist nun Eppan an der Reihe

Eppan – Am Mittwoch, den 27. März, hat Christian Bianchi, Landesrat für öffentliche Arbeiten, Denkmalpflege, Grundbuch und Kataster, sich mit der Gemeinde Eppan durch den Vizebürgermeister Massimo Cleva und den Assessoren Reinhard Zublasing und Monika Hofer Larcher zusammengetroffen. Bei diesem Treffen wurden einige offene Fragen zwischen der Gemeinde und der Provinz erörtert.

Besonderes Augenmerk ging auf die Übernahme durch dem Land des ehemaligen Grundschulgebäudes in Perdonig, das inzwischen baufällig ist, und des Pfarrhauses in. Ziel der Maßnahme, die einen hohen sozialen Wert hat, ist es, der Gemeinde Eppan ein Bildungszentrum für die jüngsten Gemeindemitglieder zurückzugeben, das als Kulturzentrum und Ort für außerschulische Bildungsaktivitäten dienen soll. Das Gebäude in Eppan wird vollständig saniert und wird sowohl das deutsche als auch das italienische Jugendzentrum beherbergen, ein Projekt, das unter dem Motto “Aggregation” steht.

Zweitens wurden Zukunftsszenarien für die Übertragung von Eigentümer der Gemeinde auf die Provinz diskutiert, von der Musikschule “Sankt Leonhard Call” im ehemaligen Dominikanerkloster in Sankt Michael bis zur Kirche “Sankt Johann”, in der die Schule ebenfalls untergebracht ist. Thema der Diskussion war die allgemeine Sanierung der Strukturen.

Erwähnenswert ist auch das ehemalige “Caserme Mercanti”-Gelände, von dem ein Teil der Gemeinde vorübergehend für den Bau des Skateparks zur Verfügung stehen wird. „Der Vergleich und der offene Dialog mit allen Gemeinden der Provinz gehören zu den vorrangigen Zielen meiner Legislaturperiode” so Stadtrat Bianchi. “Eppan ist ein Beispiel dafür und nach dem heutigen Treffen sind wir zufrieden und zuversichtlich.“