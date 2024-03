„Dorfmann stärkt den Zusammenhalt“

Bozen – Der Landesausschuss der Generation 60+ in der SVP hat anlässlich seiner jüngsten Sitzung in Bozen den bisherigen EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann einstimmig als Spitzenkandidaten für die kommende Europawahl im Juni 2024 nominiert. Die Generation 60+ weiß ihre Anliegen bei Herbert Dorfmann gut aufgehoben, wie es in einer Aussendung heißt

Am 8. und 9. Juni dieses Jahres finden die EU-Wahlen statt. Die Generation 60 +in der SVP hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mit den Vorbereitungen zur EU-Wahl befasst und Herbert Dorfmann wiederum als Spitzenkandidaten vorgeschlagen.

Die Generation 60+ hat die Arbeit des EU-Parlamentariers Dorfmann in den letzten fünf Jahren Revue passieren lassen und war voll des Lobes. „Dorfmann hat sehr gute Arbeit in Brüssel geleistet. Er ist Garant dafür, dass die Interessen und Anliegen der Südtirolerinnen und Südtiroler in Brüssel bestmöglich vertreten werden. Die Bedürfnisse der Senioren hat er stets – sowohl als Bürgermeister von Feldthurns, als Bezirksobmann von Brixen und die letzten Jahre vor allem als EU-Parlamentarier weitergetragen. Die Generation 60+ in der SVP wird in den nächsten Wochen und Monaten in ihren Reihen alles daran setzen, dass möglichst viele Seniorinnen und Senioren zur Europa-Wahl gehen. Die EU-Wahlen sind für uns alle sehr wichtig“, betont der Vorsitzende Otto von Dellemann.

Dorfmann sei der ideale Kandidat, da er sich verlässlich weiterhin dafür einsetzen werde, dass die Südtiroler Anliegen sowie die Anliegen der Generation 60+ in Brüssel entsprechend Gehör finden werden, so von Dellemann.