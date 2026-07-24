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Ukrainischer Drohnenangriff traf Lagerhaus in Nähe von St. Petersburg

Drei Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Freitag, 24. Juli 2026 | 07:52 Uhr
Ukrainischer Drohnenangriff traf Lagerhaus in Nähe von St. Petersburg
APA/APA/AFP/STR
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Von: APA/AFP

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Sankt Petersburg sind nach Behördenangaben drei Menschen verletzt worden. Ein Lagerhaus des Onlinehändlers Wildberries in der Nähe der Stadt sei in Brand gesetzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, am Freitag im Internet. 59 Drohnen seien abgeschossen worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah am Morgen Rauch über der Stadt aufsteigen.

Der Flughafen Pulkowo setzte zwischenzeitlich den Betrieb aus und nahm ihn gegen 06.00 Uhr (Ortszeit, 05.00 Uhr MESZ) wieder auf. Rund 50 Abflüge waren betroffen. Insgesamt schoss Russland nach eigenen Angaben in der Nacht 571 Drohnen ab.

Sankt Petersburg liegt mehr als 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es war der dritte ukrainische Angriff auf einen Wildberries-Standort innerhalb der vergangenen Tage. Die ukrainische Armee hatte zuletzt in Russland verstärkt Logistik- und Infrastruktur-Einrichtungen ins Visier genommen. Damit will sie nach eigenen Angaben den Nachschub für die russischen Truppen bei ihrer Offensive in der Ukraine stören.

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