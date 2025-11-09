Aktuelle Seite: Home > Politik > Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet
Das AKW Doel in Belgien

Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Sonntag, 09. November 2025 | 23:56 Uhr
Das AKW Doel in Belgien
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Von: APA/dpa

Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden – dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Betreiber Engie. Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern. Zuvor waren auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden.

Der Flugverkehr wurde daraufhin Sonntagabend für eine knappe Stunde ausgesetzt. Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

In den vergangenen Monaten hatten Drohnen in mehreren europäischen Ländern wiederholt für größere Störungen und vorübergehende Schließungen von Flughäfen gesorgt. So wurde erst am Donnerstag wegen der Sichtung einer oder mehrerer Drohnen der Flughafen im schwedischen Göteborg zeitweise für den Flugverkehr gesperrt. Einige Experten machten für die Vorfälle eine hybride Kriegsführung durch Russland verantwortlich. Die Regierung in Moskau wies jede Verbindung zu den Vorfällen zurück.

