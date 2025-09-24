Dutzende Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Von: APA/dpa

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen soll es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben haben. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, 84 Menschen seien seit der Früh ums Leben gekommen, die meisten in der Stadt Gaza. Israels Armee meldete unterdessen “erheblichen Beschuss” aus dem Al-Shifa-Krankenhaus heraus und machte die Terrororganisation Hamas verantwortlich.

Das Militär veröffentlichte auch Aufnahmen, die die Schüsse aus der Klinik in der Stadt Gaza vor einigen Tagen zeigen sollen. Die israelische Armee war in dem Krankenhaus in der Vergangenheit bereits im Einsatz gewesen. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen.

Die Hilfsorganisation Care teilte mit, eine schwangere Mitarbeiterin einer Partnerorganisation und ihre zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren seien kürzlich in der Stadt Gaza getötet worden, als das Wohnhaus der Familie bei einem Luftangriff getroffen worden sei. Der Mann der 27 Jahre alten Frau sei dabei schwer verletzt worden.

Laut Care Gesundheitszentrum zerstört

Laut der Hilfsorganisation wurde zudem am Montag bei einem weiteren Luftangriff in der Stadt ein Gesundheitszentrum einer weiteren Partnerorganisation zerstört. Es handle sich dabei um eines der wenigen Gesundheitszentren, die es in dem Gebiet noch gebe, hieß es. Care nannte Israels Militär in beiden Fällen nicht explizit als schuldige Kriegspartei für die Luftschläge, sprach aber davon, dass sich die Vorfälle ereignet hätten, während die Angriffe auf die Stadt Gaza fortgesetzt würden. Israels Armee hatte in der vergangenen Woche eine höchst umstrittene Bodenoffensive in dem Ort begonnen. Hunderttausende sind seitdem von dort geflüchtet.

Die israelische Armee sagte auf Anfrage, sie prüfe die Berichte. Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der beispiellose Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Küstenstreifen verschleppt wurden. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Kriegsbeginn im Gazastreifen mehr als 65.400 Palästinenser getötet, wobei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden wird.

Verletzte nach Drohnenangriff im Süden Israels

Bei einem Drohnenangriff in der Stadt Eilat im Süden Israels wurden unterdessen Rettungskräften zufolge 20 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Israels Armee teilte mit, die Drohne sei aus dem Jemen gekommen und abgestürzt.

Immer wieder greifen die Houthi aus dem Jemen Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an – nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Islamistenorganisation Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die laut Armeeangaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Houthi stehen.

Erst vor knapp einer Woche hatte eine Drohne der Houthi-Miliz den Eingang eines Hotels getroffen. Berichte über Opfer bei dem Angriff gab es nicht.