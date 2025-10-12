Aktuelle Seite: Home > Politik > Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan
Eskalation an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan

Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 12:09 Uhr
Eskalation an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan
APA/APA/AFP/SANAULLAH SEIAM
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Pakistan hat nach schweren Gefechten mit afghanischen Truppen am Sonntag lokalen Behörden zufolge die beiden wichtigsten Grenzübergänge zum Nachbarland geschlossen. Die Regierung in Kabul teilte mit, bei den Kämpfen in der Nacht seien 58 pakistanische Soldaten getötet worden. Außerdem seien 20 eigene Soldaten gefallen oder verletzt worden. Ein Sprecher der in Kabul herrschenden Taliban sprach von “Vergeltungsaktionen”. Pakistan machte zunächst keine Angaben zu eigenen Toten.

Pakistanische Sicherheitsvertreter erklärten lediglich, sie hätten den afghanischen Streitkräften Verluste zugefügt, nannten aber keine Zahl. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Afghanische Truppen hatten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kabul am späten Samstag das Feuer auf pakistanische Grenzposten eröffnet. Dies sei eine Vergeltung für pakistanische Luftangriffe in Afghanistan vor einigen Tagen gewesen. Die pakistanische Armee habe die Gegenseite mit Artillerie beschossen, berichtete die pakistanische Zeitung “Dawn”.

Schusswechsel weitgehend beendet

Der Schusswechsel war pakistanischen Sicherheitsvertretern zufolge am Sonntagmorgen weitgehend beendet. In der pakistanischen Region Kurram fielen jedoch nach Angaben von Anrainern noch sporadisch Schüsse. Kabul teilte mit, die Angriffe auf Bitten von Katar und Saudi-Arabien eingestellt zu haben.

Die Regierung in Islamabad wirft der Taliban-Regierung vor, militante Kämpfer zu beherbergen, die Pakistan angreifen. Kabul bestreitet dies. Bei den von Islamabad nicht offiziell bestätigten Luftangriffen war pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge am Donnerstag der Anführer der militanten Gruppe TTP, Noor Wali Mehsud, in Kabul ins Visier genommen worden. Es sei unklar, ob er überlebt habe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
71
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
48
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
30
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
26
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Kommentare
26
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 