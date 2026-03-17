Aktuelle Seite: Home > Politik > Ecuador griff offenbar Ziele in Kolumbien aus der Luft an
Petro muss sich des Nachbarn Ecuador mit USA im Hintergrund erwehren

Ecuador griff offenbar Ziele in Kolumbien aus der Luft an

Dienstag, 17. März 2026 | 11:26 Uhr
Petro muss sich des Nachbarn Ecuador mit USA im Hintergrund erwehren
APA/APA/AFP/RAUL ARBOLEDA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat dem Nachbarland Ecuador vorgeworfen, Ziele im Süden Kolumbiens aus der Luft attackiert zu haben. “Sie bombardieren uns”, sagte Petro am Montag (Ortszeit) in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung mit seiner Regierung. Er warte auf die Ergebnisse einer Untersuchung des Vorfalls, um “einen Krieg zu verhindern”. Angaben zum Zeitpunkt des angeblichen Angriffs machte Petro nicht.

Linker Präsident und US-Drogenvorwürfe

Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa, der als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump gilt, wirft Petro seit längerem vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel in der Region zu unternehmen. Kolumbien ist einer der größten Kokain-Produzenten weltweit.

Trump hatte zuletzt eine Allianz von 17 Ländern zusammengetrommelt, um gemeinsam gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Dem Bündnis gehört Ecuador an, Kolumbien dagegen nicht. Ecuador hatte am Sonntag mit US-Unterstützung einen auf zwei Wochen angelegten Einsatz zur Bekämpfung von Drogenschmugglern in dem Land begonnen.

“Ich habe Trump gebeten, den Präsidenten Ecuadors anzurufen”, erklärte Petro bei der Kabinettssitzung. “Wir wollen keinen Krieg”, fügte er hinzu. Der linksgerichtete kolumbianische Präsident hatte sich in der Vergangenheit immer wieder verbale Scharmützel mit Trump geliefert. Im vergangenen Monat war er dann von Trump im Weißen Haus empfangen worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Kommentare
77
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
47
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
Kommentare
41
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Kommentare
41
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
37
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 