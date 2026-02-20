Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen

Von: luk

Innsbruck – Große Fußstapfen in der Wissenschaft, Vorreiterrolle in Wirtschaft oder Tourismus, Pionierarbeit in der Sportmedizin, Bekanntheit weit über Tirols Grenzen hinaus und der älteste Handwerksbetrieb Österreichs – das ist nur ein Auszug aus dem Portfolio jener elf Damen und Herren, die am heutigen Freitag das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhalten haben.

Für ihr herausragendes Wirken zum Wohle des Landes überreichten LH Anton Mattle und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher die Ehrung an verdiente TirolerInnen und SüdtirolerInnen. Die Auszeichnung zählt zu den höchsten des Landes und wird an maximal zwölf Persönlichkeiten pro Jahr verliehen. Die Bandbreite der Ausgezeichneten reicht von Kunst und Kultur über Wirtschaft und Tourismus bis hin zu Medizin, Wissenschaft, Sozialwesen und Medien. Zu den Geehrten zählen neben der bekannten Tiroler Moderatorin Mirjam Weichselbraun unter anderem Magdalena Hauser-Seibl, Geschäftsführerin des Bio-Hotels Stanglwirt, der Südtiroler Künstler Gotthard Bonell und Ökologin Ulrike Tappeiner, Professorin an der Universität Innsbruck und ehemalige Präsidentin der Freien Universität Bozen.

Vorbilder für Tirol und Südtirol

„Die heute Geehrten stehen für Leistungsbereitschaft, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Sie sind nicht nur Botschafter Tirols und Südtirols, sondern haben unsere Länder mit ihrem Wirken geprägt“, betonte LH Mattle. Nach der Gedenkfeier rund um den 216. Todestag von Andreas Hofer am Bergisel fand die Verleihung in Anwesenheit von Mitgliedern der Tiroler Landesregierung, des Tiroler Landtages und von weiteren VertreterInnen des offiziellen Tirols und Südtirols im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck statt.

In seiner Ansprache bedankte sich LH Mattle für die gesellschaftlichen Leistungen der Ausgezeichneten: „Wer Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt – von Kunst und Kultur über Wirtschaft und Tourismus bis hin zur Wissenschaft – und auch neue Wege einschlägt, der stärkt unser Land. Diese Frauen und Männer wirken über die Landesgrenzen hinaus, sind Vorbilder und machen Tirol zu einem lebenswerten und zukunftsorientierten Land. Für ihren gesellschaftlichen Beitrag und ihr verantwortungsvolles Handeln im Sinne der nächsten Generation bedanke ich mich herzlich.“ Auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hob beim Festakt im Riesensaal hervor: „Es ist inspirierend zu sehen, wie individuelle Leidenschaft und Engagement unsere Gesellschaft bereichern. Die Geehrten sind herausragende Vorbilder für Tirol und Südtirol: Sie verbinden Verantwortung, Wissen und Kreativität und zeigen, wie viel ein Einzelner oder eine Einzelne für die Gemeinschaft bewirken kann. Wir sind stolz, ihre Leistungen zu würdigen.“

Das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhielten im Jahr 2026:

Gotthard Bonell, Südtiroler Künstler und Maler

Toni Fiung, Priester und Familienseelsorger

Maria Grander, langjährige Präsidentin der Selbsthilfe Tirol

Christof Grassmayr, Senior des Unternehmens Grassmayr

Magdalena Hauser-Seibl, Geschäftsführerin im Bio-Hotel Stanglwirt

Alfons Parth, Tiroler Touristiker und Unternehmer

Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich

Alois Schranz, Unfallchirurg und Gründer der Medalp Imst

Ulrike Tappeiner, ehemalige Präsidentin der Freien Universität Bozen

Franz Tschiderer, langjähriger Obmann des Tourismusverbands Serfaus-Fiss-Ladis

Mirjam Weichselbraun, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin