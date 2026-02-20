Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: Felsbrocken donnern auf Promenade
Tappeinerpromenade wegen Steinschlags gesperrt

Meran: Felsbrocken donnern auf Promenade

Freitag, 20. Februar 2026 | 10:06 Uhr
Tappeinerweg_34[1]
gmme
Schriftgröße

Von: luk

Meran – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind entlang der Tappeinerpromenade zwischen dem Zugang in Gratsch und der Abzweigung zu den Serpentinen oberhalb der Galileistraße einige Felsbrocken heruntergefallen.

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und um den Technikern die Möglichkeit zu geben, das Ausmaß der Felsbewegungen zu überprüfen, bleibt der Weg für Fußgänger und Fußgänerinnen bis zum Ende der Gefahr gesperrt. Das teilt die Gemeinde Meran mit.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
76
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
29
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Kommentare
22
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 