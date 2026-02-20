Meran: Felsbrocken donnern auf Promenade

Von: luk

Meran – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind entlang der Tappeinerpromenade zwischen dem Zugang in Gratsch und der Abzweigung zu den Serpentinen oberhalb der Galileistraße einige Felsbrocken heruntergefallen.

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und um den Technikern die Möglichkeit zu geben, das Ausmaß der Felsbewegungen zu überprüfen, bleibt der Weg für Fußgänger und Fußgänerinnen bis zum Ende der Gefahr gesperrt. Das teilt die Gemeinde Meran mit.