“Ein Leben für Sprache, Heimat und Freiheit”

Von: luk

Bozen – Er kämpfte für die deutsche Schule und die deutsche Presse unter dem Faschismus. Er setzte sich für die Selbstbestimmung ein. Er versöhnte Dableiber und Optanten. Er gab einer Generation eine Stimme: Vor 70 Jahren, am 15. April 1956, starb Kanonikus Michael Gamper. Die Süd-Tiroler Freiheit erinnert in Dankbarkeit an einen großen Sohn Tirols.

Michael Gamper, geboren 1885 in Prissian (Österreich-Ungarn), profilierte sich nach dem Theologiestudium als Journalist und leitete unter anderem den „Südtiroler Volksboten“ und die „Dolomiten“. Unter dem Faschismus organisierte er die Katakombenschulen zur Bewahrung der deutschen Sprache und kämpfte während der Option für den Verbleib der Südtiroler in ihrer Heimat.

“Sein Widerstand gegen Nationalsozialismus und Euthanasie-Verbrechen brachte ihn ins Visier der Gestapo, vor der er 1943 fliehen musste. Auch danach blieb Gamper politisch aktiv: Er warb bei den Alliierten für Selbstbestimmung und den Anschluss Südtirols an Österreich, lehnte den Pariser Vertrag ab und kritisierte die italienische Nachkriegspolitik scharf. Mit seinem Leitartikel vom ‘Todesmarsch’ (1953) prägte er die Stimmung einer ganzen Generation”, so die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit.

Der Versöhner von Dableibern und Optanten starb am 15. April 1956 im Alter von 71 Jahren. Sein Begräbnis wurde zur eindrucksvollen Demonstration der Wertschätzung: Über 30.000 Menschen begleiteten ihn auf seinem letzten Weg.

“Kanonikus Gampers Werte sind zeitlos”, betont Stefan Zelger von der Süd-Tiroler Freiheit. “Sein Vermächtnis ehren wir am besten, indem wir die hart erkämpften Rechte der Südtiroler nicht preisgeben. Sein Schicksal zeigt: deutsche Schule, deutsche Sprache und Minderheitenrechte sind nicht selbstverständlich und müssen konsequent verteidigt werden. Heute mehr denn je.“