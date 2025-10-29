Aktuelle Seite: Home > Politik > Einigung in Tschechien auf EU-kritische Koalition um Babiš
Babiš greift zum zweiten Mal in Tschechien nach der Macht

Einigung in Tschechien auf EU-kritische Koalition um Babiš

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 09:55 Uhr
Babiš greift zum zweiten Mal in Tschechien nach der Macht
APA/APA/AFP/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: apa

In Tschechien hat sich die populistische Bewegung ANO von Ex-Premier Andrej Babiš (69) mit den rechtskonservativen, EU-skeptischen Motoristen und der rechtspopulistischen Anti-EU-Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) auf eine Regierungskoalition geeinigt. Das gab Babiš am Mittwoch bekannt. Am Montag (3. November) sollen die drei demnach am Rande der konstituierenden Sitzung der neuen tschechischen Abgeordnetenkammer ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen.

Noch nicht ganz in trockenen Tüchern

“Wir haben uns auf ein Koalitionsabkommen geeinigt. Wir haben vereinbart, es am Montag, 3. November, zu unterzeichnen, dem Tag, an dem die neue Abgeordnetenkammer zu ihrer ersten Sitzung zusammentritt”, erklärte Babiš im Sozialen Netzwerk X. Der Milliardär bestätigte zugleich, dass hinsichtlich des Programms der künftigen Drei-Parteien-Regierung noch einige Punkte geklärt werden müssten.

Zur personellen Besetzung des künftigen Kabinetts machte der Ex-Regierungschef (2017-21) zunächst keine offiziellen Angaben. Laut Medienberichten soll das neue Kabinett aus 16 Mitgliedern bestehen. Demnach soll ANO den Posten des Ministerpräsidenten und acht weitere Posten besetzen. Die Motoristen sollen vier, die SPD soll drei Regierungsmitglieder stellen. Gerüchten zufolge soll der japanischstämmige SPD-Chef Tomio Okamura zum Parlamentspräsidenten gewählt werden.

ANO hatte die Parlamentswahl Anfang Oktober klar gewonnen. Mit den Motoristen und der SPD stellt ANO 108 der 200 Abgeordneten, hätte also eine Mehrheit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
55
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
Kommentare
26
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Kommentare
25
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
25
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Landesbeirat fordert Rücktritt von Carlo Vettori
Kommentare
24
Landesbeirat fordert Rücktritt von Carlo Vettori
Anzeigen
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Europas Vielfalt im Glas
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 