Aktuelle Seite: Home > Politik > Eintragung von Tieren: Jetzt wird umgestellt
Umstellung von Lafis auf nationale Datenbank VetInfo

Eintragung von Tieren: Jetzt wird umgestellt

Freitag, 30. Januar 2026 | 14:34 Uhr
Jeder landwirtschaftliche Betrieb erhält in Kürze eine E-Mail vom Landestierärztlichen Dienst mit allen notwendigen Informationen sowie den Links mit den Anleitungen zur Verwaltung seiner Tiere in VetInfo.
LPA/Landestierärztlicher Dienst
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das über MyCivis zugängliche regionale System zur Registrierung von Viehbeständen in LafisVet – Rinder, Schafe und Ziegen – wird eingestellt. “In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar erfolgt die Umstellung vom landwirtschaftlichen Informationssystem Lafis auf die nationale Datenbank (Banca Dati Nazionale BDN) VetInfo”, berichtet Landestierarzt Paolo Zambotto: “Ab dem 4. Februar müssen demnach Eintragungen dort vorgenommen werden, das Lafis steht dafür ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung.” Landestierarzt Zambotto hat sich dafür eingesetzt, dass Inhalte und Formulare auf dem Internetportal auch auf Deutsch verfügbar sind.

Alle Tierarten – auch Rinder, Schafe und Ziegen – werden demnach direkt über das nationale Portal des Gesundheitsministeriums VetInfo verwaltet, in dem bereits unter anderem Pferde, Schweine, Geflügel, Fische und Bienen erfasst sind.

Die Benutzerkonten aller in Classyfarm registrierten landwirtschaftlichen Betriebe sind bereits aktiviert, sodass diese ab dem Datum der Abschaltung von LafisVet ohne weitere Formalitäten direkt in VetInfo die Verwaltung der eigenen Tiere vornehmen können, wie etwa die Registrierung von Tierbewegungen.

Landwirtschaftliche Betriebe, die nicht in Classyfarm registriert sind, können über VetInfo ein Benutzerkonto beantragen.

Jeder landwirtschaftliche Betrieb erhält in Kürze eine E-Mail vom Landestierärztlichen Dienst mit allen notwendigen Informationen sowie den Links mit den Anleitungen zur Verwaltung seiner Tiere in VetInfo.

Informationen und Anleitungen können auf der Website des Landestierärztlichen Dienstes eingesehen werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
120
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
62
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
39
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
37
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Kommentare
25
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 