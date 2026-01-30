Eintragung von Tieren: Jetzt wird umgestellt

Von: Ivd

Bozen – Das über MyCivis zugängliche regionale System zur Registrierung von Viehbeständen in LafisVet – Rinder, Schafe und Ziegen – wird eingestellt. “In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar erfolgt die Umstellung vom landwirtschaftlichen Informationssystem Lafis auf die nationale Datenbank (Banca Dati Nazionale BDN) VetInfo”, berichtet Landestierarzt Paolo Zambotto: “Ab dem 4. Februar müssen demnach Eintragungen dort vorgenommen werden, das Lafis steht dafür ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung.” Landestierarzt Zambotto hat sich dafür eingesetzt, dass Inhalte und Formulare auf dem Internetportal auch auf Deutsch verfügbar sind.

Alle Tierarten – auch Rinder, Schafe und Ziegen – werden demnach direkt über das nationale Portal des Gesundheitsministeriums VetInfo verwaltet, in dem bereits unter anderem Pferde, Schweine, Geflügel, Fische und Bienen erfasst sind.

Die Benutzerkonten aller in Classyfarm registrierten landwirtschaftlichen Betriebe sind bereits aktiviert, sodass diese ab dem Datum der Abschaltung von LafisVet ohne weitere Formalitäten direkt in VetInfo die Verwaltung der eigenen Tiere vornehmen können, wie etwa die Registrierung von Tierbewegungen.

Landwirtschaftliche Betriebe, die nicht in Classyfarm registriert sind, können über VetInfo ein Benutzerkonto beantragen.

Jeder landwirtschaftliche Betrieb erhält in Kürze eine E-Mail vom Landestierärztlichen Dienst mit allen notwendigen Informationen sowie den Links mit den Anleitungen zur Verwaltung seiner Tiere in VetInfo.

Informationen und Anleitungen können auf der Website des Landestierärztlichen Dienstes eingesehen werden.