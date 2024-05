Elternzeit: Information für junge Familien und Stärkung der Väterrolle

Bozen – Unter dem Motto #ESREICHTNICHT haben die Vereine Il Melograno, AIED und die Allianz für Familie Vorschläge erarbeitet, die vor allem das Bedürfnis Neugeborener nach Zeit und die Miteinbeziehung beider Eltern in die Erziehungsaufgaben ins Zentrum stellen. Diese wurden bereits im Februar bei einer Pressekonferenz und anlässlich des Vatertags am 19. März von den Organisationen präsentiert, nun wurden sie im Rahmen eines gemeinsamen Treffens an Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof sowie Familienlandesrätin Rosmarie Pamer herangetragen.

“Wir stellen fest, dass nach wie vor viele Familien kaum Zugang zu den Informationen finden, die die Zeit nach der Geburt und das Recht auf Elternzeit betreffen“, erläuterte Silvia Cavalli, Präsidentin von Il Melograno Südtirol und Sprachrohr der Initiative. Es gebe einerseits großen Informationsbedarf, aber auch die Notwendigkeit, finanzielle Hürden abzubauen, um beiden Elternteilen die Inanspruchnahme der zustehenden Elternzeit zu ermöglichen. Denn aus der Sicht eines Neugeborenen könne kein Dienst die Zeit mit Mutter und Vater in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt ersetzen.

Am Treffen beteiligten sich auch Ingrid Kapeller, Matthias Oberbacher, Miriam Leopizzi und Adele Daum von der Allianz für Familie sowie Luisa Gnecchi, Mitbegründerin der Familienberatungsstelle AIED. Gemeinsam betonten sie die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels, von Informationskampagnen und insbesondere einer politischen Weichenstellung, um die Beanspruchung von Elternzeit auch seitens der Väter auf breiter Basis zu ermöglichen.

Beide Landesrätinnen äußerten ihre Unterstützung für die vorgebrachten Anliegen. Im Rahmen des Treffens wurden verschiedene mögliche Maßnahmen diskutiert, die nun auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden.