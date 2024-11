„Endlich mehrjährige Planungssicherheit für das Ehrenamt“

Von: mk

Bozen – Die Hartnäckigkeit von Alex Ploner (Team K) hat sich einmal mehr ausgezahlt. Einstimmig genehmigte der Landtag heute seinen Antrag, das Beitragswesen im Ehrenamt zu überarbeiten und den Vereinen mehrjährige Finanzierungszusagen zu geben. Seit vielen Jahren kommt aus dem Ehrenamt die Forderung nach Planungssicherheit. Bisher wurde dieses Instrument der mehrjährigen Zusagen in der Finanzierung von der Landesregierung kaum angewandt. In den letzten Jahren kamen fast ausschließlich große Organisationen im Kulturbereich in diesen Genuss der Finanzierung über drei Jahre für die laufenden Kosten. Bei einer Zahl von 4600 Vereinen in Südtirol ein verschwindend kleiner Teil, findet der Abgeordnete.

“Mit dieser einstimmigen Zustimmung für meinen Antrag geht ein starkes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung vom Südtiroler Landtag in Richtung Ehrenamt aus. Der Ansatz, Ehrenamt über mehrere Jahre zu fördern und zu finanzieren, ohne dass diese Vereine jährliche Ansuchen stellen müssen, wird seit Jahren eingefordert. Bis jetzt ist ein entsprechender Passus nur im Kulturgesetz vorgesehen und zwar lediglich als Kann-Bestimmung. Ich hatte in der letzten Legislatur schon gefordert, die mehrjährigen Zusagen generell für das Ehrenamt vorzusehen. Damals von der Mehrheit immer wieder abgelehnt. Es scheint sich nun die Einsicht in der Landesregierung durchgesetzt zu haben, dass diese Forderung notwendig und höchst an der Zeit ist. Wenn die Planungssicherheit im Ehrenamt fehlt, dann gehen irgendwann bei den größten Idealisten das Licht und damit die Motivation aus”, weiß Alex Ploner aus zahlreichen Rückmeldungen von Vereinsmitgliedern.

Es seien vor allem die laufenden Kosten wie Mieten und Personalkosten, die den Vereinen Sorgen bereiten würden und die sie zum Teil aus eigener Tasche vorfinanzieren müssten, weil zwischen Gesuchsabgabe, Zusage des Landes und Liquidierung eines Beitrages Monate vergehen.

“Ich habe mit meinem Antrag auch die Überarbeitung des Beitragswesens für das Ehrenamt verlangt. Hierzu heißt es nun so viel Bürokratie wie möglich abzubauen, Geschwindigkeit in der Behandlung der Ansuchen und Auszahlung an den Tag zu legen und den Vereinen in Belangen der Finanzierung an der Seite zu stehen. Heute wurde der Startschuss gesetzt, es ist ein guter und wichtiger Tag für das Ehrenamt, aber die Landesregierung kann sich auch sicher sein, dass wir vom Team K nun genau und laufend die Umsetzung dieses Antrages kontrollieren werden, denn am Ende zählen nur die Taten und die Erreichung des Zieles. Das Ziel ist klar formuliert: Mehrjährige Finanzierungszusagen für einen Dreijahreszeitraum für die laufenden Kosten”, bringt es Alex Ploner auf den Punkt.