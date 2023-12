Eppan: Kooperationsvereinbarung “Rastwiesen” unterzeichnet

Eppan – Das ehemalige Mercanti-Militärgelände in Eppan befindet sich heute im Besitz des Landes. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eppan und der landeseigenen Gesellschaft Euregio Plus Sgr soll eine Aufwertung des Areals erfolgen, das den Namen “Rastwiesen” trägt. Dazu wird eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, zu der die Landesregierung bereits im vergangenen Oktober per Beschluss ihre Zustimmung gegeben hat (LPA hat berichtet).

Heute wurde nun die Kooperationsvereinbarung im Landhaus 1 in Bozen offiziell unterzeichnet: Landeshauptmann Arno Kompatscher, Eppans Bürgermeister Wilfried Trettl und Euregio Plus-Präsident Alexander Gallmetzer setzten ihre Unterschrift unter die Vereinbarung und machten damit den Weg frei für ein gemeinsames Projekt zur umfassenden Neugestaltung des Areals. Zudem sieht das Dokument vor, einen Immobilien-Investmentfonds zu schaffen.

“Mit dem Rastwiesen-Areal setzen wir ein Projekt um, das künftig als Modell für die Neugestaltung ähnlicher Areale dienen kann”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher. “Wir sind froh, dass wir mit der Inhouse-Gesellschaft Euregio Plus über ein Instrument verfügen, das es uns ermöglicht, Areale in dieser Größenordnung in guter Abstimmung zwischen dem Land und der betroffenen Gemeinde neu zu gestalten.”

“Aufgabe der landeseigenen Gesellschaft Euregio Plus wird es sein, das Vorhaben zu koordinieren, die Finanzierung zu organisieren und die Umsetzung abzuwickeln”, erklärte Präsident Alexander Gallmetzer.

Eppans Bürgermeister Wilfried Trettl unterstrich die gute Zusammenarbeit mit dem Land und mit Euregio Plus. Für Eppan gehe mit dieser Kooperation ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde in Erfüllung: “Wir bekommen ein Gelände zurück, das von uns gestaltet und genutzt werden kann. Die Gemeinde wird bei der künftigen Entwicklung der Rastwiesen eine wichtige Rolle spielen und dabei auch die Ergebnisse des 2022 durchgeführten Ideenwettbewerbs berücksichtigen”, sagte Trettl.

45.000 Quadratmeter Fläche für Wohnen, Arbeit, Soziales und Freizeit

Die umfassende Neugestaltung und Aufwertung des Rastwiesen-Areals soll mithilfe eines Immobilien-Investmentfonds erfolgen, der von Euregio Plus verwaltet wird. Auf diese Weise sollen die Kosten gedeckt, die Neugestaltung sichergestellt und die von der Gemeinde geforderten Arbeiten durchgeführt werden, wobei Zeitrahmen, Wirtschaftlichkeit sowie ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu beachten sind. Zudem wird ein eigener Lenkungsausschuss mit einem Mitglied des Landes, einem Mitglied von Euregio Plus und drei Mitgliedern der Gemeinde Eppan eingesetzt. Die Gemeinde nimmt darin eine starke Position ein, um ihre Interessen durchsetzen zu können.

Das ehemalige Militärgelände der Kaserne Mercanti in Eppan hat eine Fläche von 45.000 Quadratmetern. Das Projekt zur Aufwertung des Geländes sieht Wohnflächen vor, ein Teil davon für leistbares Wohnen sowie für betreutes Wohnen, Gewerbe- und Dienstleistungsflächen, soziale Treffpunkte für Senioren und junge Menschen sowie Grünflächen.

Mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung sind die Voraussetzungen geschaffen, damit nun die urbanistische und rechtliche Planung und Genehmigung erfolgen kann.