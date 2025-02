Erhöhung des monatlichen Pflegegeldes der 1. Stufe ab 1. Jänner 2025

Von: luk

Bozen – Mit dem heutigen Beschluss der Landesregierung, eingebracht von Landesrätin Rosmarie Pamer, wurde ein entscheidender Schritt in der Seniorenpolitik Südtirols vollzogen: Ab dem 1. Januar 2025 wird das monatliche Pflegegeld der ersten Stufe erhöht.

Die SVP-Generation 60+ begrüßt diese Maßnahme, die angesichts der ständig steigenden Lebenshaltungskosten im Zuge der allgemeinen Teuerung und der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen von großer Bedeutung ist. Aktuell leben in Südtirol etwa 15.000 Menschen mit Pflegebedarf, von denen rund 70 Prozent zu Hause von Angehörigen oder privaten Pflegern betreut werden.

Der Beschluss zur Erhöhung des Pflegegeldes wird vielen Betroffenen zugutekommen und ihre finanzielle Situation verbessern. Otto von Dellemann, Vorsitzender der SVP-Generation 60+, betont: „Das ist Realpolitik für unsere ältere Generation und ein entscheidendes Zeichen der Landesregierung. Damit werden zentrale Forderungen erfüllt, die wir seit Jahren einbringen.“

Von Dellemann äußert auch seinen Dank an Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie an Landesrätin Rosmarie Pamer für ihr Engagement in dieser Angelegenheit. Die Entscheidung der Landesregierung sei nicht nur ein bedeutendes Signal für die ältere Generation, sondern auch eine Bestätigung für die langjährigen Bemühungen und die Arbeit der Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei. „Wir werden weiterhin mit ganzer Kraft für eine nachhaltige Unterstützung der älteren Bevölkerung eintreten“, bekräftigt von Dellemann.