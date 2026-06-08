Eröffnung des neuen Seniorenzentrums ELLA in Vahrn

Von: mk

Vahrn – Mit großer Freude und sichtbarem Stolz wurde am Samstag, 6. Juni 2026, in Vahrn das neue Seniorenzentrum ELLA eröffnet – ein übergemeindliches Projekt der Gemeinden Brixen, Vahrn und Lüsen, realisiert in enger Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste „Zum Heiligen Geist“. Zahlreiche Ehrengäste, Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Politik und Institutionen nahmen an der Feier teil.

Ein Haus, das Gemeinschaft lebt

„Ein Haus wird durch Mauern errichtet. Ein Zuhause entsteht durch die Menschen, die darin leben und arbeiten“, so brachten es die Rednerinnen und Redner auf den Punkt.

Das neue Seniorenzentrum ist nicht nur ein moderner Pflegeort, sondern ein offener Lebensraum, der Begegnung, Selbstständigkeit und Teilhabe fördert. Sieben Wohneinheiten für 84 Seniorinnen und Senioren sowie 30 Wohnungen für begleitetes und betreutes Wohnen prägen das architektonische Konzept. Offene Küchen, helle Aufenthaltsbereiche und großzügige Grünflächen schaffen ein Umfeld, das auch der Bevölkerung offensteht und Begegnung ermöglicht.

Die Bürgermeister, Andreas Jungmann aus Brixen und Andreas Schatzer aus Vahrn, sowie die Bürgemeisterin Carmen Plaseller aus Lüsen, betonten in ihren Grußworten die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit und die Freude über die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Sie bedankten sich ausdrücklich bei allen Beteiligten aus Gemeinden, Land und Institutionen, bei den Technikern und ausführenden Unternehmen, Unterstützern und Sponsoren, die mit viel Einsatz die Realisierung des Projektes vorangetrieben hatten.

Bürgermeister Andreas Jungmann (Brixen) erklärt: „Dieses Haus zeigt, was möglich ist, wenn Gemeinden Verantwortung teilen und gemeinsam handeln. Aus einer Idee wurde ein Projekt, aus einem Projekt ein Ort des Lebens.“

Bürgermeister Andreas Schatzer (Vahrn) betont: „ELLA ist ein offenes Zentrum, das eng mit seiner Umgebung verbunden ist. Das Haus füllt sich und gefällt den Menschen, die hier wohnen. Das gibt uns die Gewissheit, dass sich diese Investition gelohnt hat. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind gerne hier – das ist die beste Bestätigung.“

Bürgermeisterin Carmen Plaseller (Lüsen) sagte: „Wir haben gemeinsam etwas geschaffen, das weit über die Architektur hinausgeht. ELLA ist ein Ort, an dem ältere Menschen nicht nur gut betreut werden, sondern sich als Teil einer lebendigen Gemeinschaft fühlen.“

Die Segnung des Hauses nahm Pfarrer P. Giampietro Pellegrini aus Vahrn vor. Er hob hervor, wie wichtig Orte der Geborgenheit und des Miteinanders für ältere Menschen und ihre Familien sind.

Ein modernes Zentrum mit Herz – Einblicke in Planung und Bau

In einer Gesprächsrunde erläuterten Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer, Landesrat Peter Brunner und Landesrätin Magdalena Amhof die strategische Bedeutung des Projekts: von der Finanzierung der Seniorenheime über die Standortentwicklung sozialer Infrastrukturen bis hin zu Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Wolfgang Plank, Alleinverwalter der Konsortialgesellschaft „Übergemeindliches Seniorenzentrum Brixen-Vahrn-Lüsen“, gab Einblicke in die Entstehung des Hauses. Mit rund 14.000 Quadratmetern, hoher Energieeffizienz (NZEB-Standard) und vielfältigen Angeboten – von Seniorenmensa und Friseur bis zu Ambulatorien und offenen Gemeinschaftsbereichen – wurde ELLA bereits Ende 2025 fertiggestellt und gilt als Vorzeigeprojekt.

Der Präsident des Öffentlichen Betriebs für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB), Wolfgang Knollseisen, fasste die Bedeutung der neuen Struktur zusammen: “Leben in Gemeinschaft – das ist die Philosophie des Hauses. ELLA steht für Empathie, Lebensqualität, Lebensfreude und Achtsamkeit”.

Er wünschte den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Altern in Würde und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, der stärkt und motiviert.

Die Eröffnungsfeier wurde zu einem schönen und bedeutenden Moment für alle drei Gemeinden. Zahlreiche Angebote machten das Fest zu einem lebendigen Erlebnis für die Bevölkerung: Führungen durch das neue Haus, Informationen zum Digi Point und zu beruflichen Möglichkeiten für interessierte Pflegekräfte, Einblicke in die Seniorenmensa sowie die Präsentation eines Buches über die Architektur des Gebäudes. Unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Vahrn und der Musikkapelle Vahrn entwickelte sich die Feier zu einem echten Fest der Gemeinschaft – offen, herzlich und getragen von großer Beteiligung.

Landeshaupmannstellvertreterin Rosmarie Pamer betont: „ELLA steht für das, was wir in Südtirol unter gutem Altern verstehen: ein Zuhause, das Betreuung, Selbstständigkeit und Gemeinschaft verbindet. Solche Projekte zeigen, dass wir auf die richtigen Antworten für den demografischen Wandel setzen – gemeinsam mit Gemeinden und Trägern und mit dem Ziel, älteren Menschen Lebensqualität bis ins hohe Alter zu ermöglichen.“

Landesrat und Ex-Bürgermeister von Brixen Peter Brunner erklärte: „Der Standort von ELLA zeigt, wie wichtige soziale Infrastruktur klug eingebettet werden kann: gut erreichbar zu Fuß und mit dem Fahrrad, angebunden an den öffentlichen Verkehr und in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus. Das erleichtert nicht nur den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern stärkt auch die Qualität der Betreuung. Gleichzeitig bietet dieser Standort großes Potenzial für die Weiterentwicklung in der Zukunft.“

Personallandesrätin Magdalena Amhof erläuterte, wie das Land Menschen vermehrt zu Pflegeberufen hinführen und qualifiziertes Personal in Südtirol halten will: „Herzstück einer Struktur wie ELLA sind die Menschen, die sich hier mit Kompetenz und Herz um die Senioren kümmern. Dementsprechend haben wir bei den Kollektivverträgen an erster Stelle eine Aufwertung der Gesundheitsberufe vorgenommen“, betonte die Landesrätin. Dank EU-Mittel könne man zudem zusätzliche Ausbildungsangebote für Pflegehelferinnen und Pflegehelfer anbieten.

Infobox:

Grundstückssgröße: 14.110 m2

Oberirdische Kubatur: 42.048 m³

Unterirdische Kubatur: 16.003 m³

Gesamtkubatur (Hohl/voll): 58.051 m³

Nettonutzfläche: 13.494,25 m2

Kapazitäten

Sieben Wohngruppen zu je zwölf Seniorinnen und Senioren für zusammen 84 Personen; 30 Wohnungen für begleitetes und betreutes Wohnen für insgesamt 36 Personen; Seniorenmensa; Tagespflegeheim für 10+3 Betreute; Therapieräume; Kapelle zum Hl. Geist; 4 Arztambulatorien; Friseursalon; Waschsalon; Bar-Bistro

Träger

Gemeinden Brixen 47%, Vahrn 45% und Lüsen 8% als Partner, betrieben durch den ÖBPB “Zum Heiligen Geist”

Bauzeit

Oktober 2022 bis Oktober 2026

Kosten

56 Mio Euro (Finanzierung 21 Mio durch Land Südtirol, 2 Mio PNRR, Rest anteilsmäßig Gemeinden über Darlehen)

Höchste Energieeffizienz

Bio-Fernwärme, 327 kWp Fotovoltaik, 3 Wärmepumpen, NZEB (Nearly Zero Energy Building), Klimahaus Gold (Gesamteffizienz)