Erstes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Von: APA/AFP

US-Präsident Joe Biden und sein Rivale Donald Trump treten in der Nacht auf Freitag zum ersten Fernsehduell des Wahljahres gegeneinander an. Die 90-minütige Debatte findet beim Sender CNN in Atlanta im Bundesstaat Georgia statt und beginnt um 03.00 Uhr MESZ (21.00 Uhr Ortszeit). Das Duell findet mehr als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl im November statt und somit zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt.

Ex-Präsident Donald Trump soll erst Mitte Juli von seinen Republikanern erneut zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden, die Demokraten wollen Biden bei einer Versammlung im August nominieren. Die Umfragen deuten darauf hin, dass es – wie schon 2020 – ein sehr knappes Rennen zwischen den beiden geben könnte. Zu den Themen ihres TV-Duells dürften die Migrationspolitik, das Abtreibungsrecht sowie der Ukraine- und Gazakrieg gehören. Ein zweites TV-Duell zwischen Biden und Trump ist für den 10. September geplant.