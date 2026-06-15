EU-Außenminister begrüßen Einigung USA-Iran für Kriegsende

Von: APA/Reuters

Die Außenminister der EU begrüßen die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Ende des Kriegs. Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran stelle einen “möglichen Durchbruch” dar, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor Beratungen der EU-Chefdiplomaten in Brüssel. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach von “guten Neuigkeiten”. “Offenbar ist der Deal in trockenen Tüchern”, sagte sie.

Die EU werde nun prüfen, wie sie sich an der nächsten Phase beteiligen könne, erklärte Kallas. “Von wirtschaftlichem Einfluss über nukleares Fachwissen bis hin zu langjährigen Beziehungen zu Partnern am Golf – die EU ist bereit, zu einer nachhaltigen Lösung beizutragen”, so Kallas auf der Online-Plattform X.

Meinl-Reisinger fordert Einbindung der IAEA

Die Öffnung der Straße von Hormuz sei “ganz wesentlich”, so Meinl Reisinger. Österreich habe immer darauf gepocht, auch in direkten Gesprächen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi. Viele Fragen wie das iranische Atomprogramm seien aber nicht gelöst. Die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) müsse hier einbezogen werden, betonte die Außenministerin.

Dass der Iran der Herstellung von Atomwaffen näher gekommen sei, “glaube ich nicht”, so Meinl-Reisinger. “Unsere Interessenlage hat sich nicht geändert. Der Iran darf keine Atomwaffen haben.”

Sie hoffe darauf, dass ein Friedensdeal auch den Libanon beinhalte, so Meinl-Reisinger weiter. Politik und Diplomatie wären der einzige Weg, militärische Maßnahmen würden nicht zu einer nachhaltigen Lösung führen.

Hormuz-Sperre dürfe nicht Schule machen

Die EU-Außenminister werden darüber sprechen, wie die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten sei, betonte auch Meinl-Reisinger. Man trage diesbezüglich Verantwortung. Es gebe nicht nur die Straße von Hormuz. Das Beispiel einer Sperrung von Meerengen dürfe nicht Schule machen, dies hätte katastrophale Auswirkungen.

Die vom Iran betriebene Hormuz-Sperre habe nicht nur Auswirkungen auf die Menschen in Europa, sondern auch auf den Iran selbst, sagte die Außenministerin. Dieser habe selbst auch ein Interesse am Ende des Kriegs. Europa müsse jetzt geschlossen auftreten und Wege zu Diplomatie und einem politischen Abkommen unterstützen.