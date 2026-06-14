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Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertritt Österreich

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Nahost

Sonntag, 14. Juni 2026 | 21:39 Uhr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertritt Österreich
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: APA/AFP

Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten (09.45 Uhr). Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland gehen. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten, der Iran-Krieg sowie die Beziehungen zu China. Österreich wird von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vergangene Woche unter anderem vorgeschlagen, ehemaligen russischen Soldaten die Einreise in die EU zu verweigern. Mit Blick auf den Nahost-Konflikt dürften erneut Sanktionen gegen die beiden rechtsextremistischen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir diskutiert werden.

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