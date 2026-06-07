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Neuerliches Treffen von Merz, Macron, Starmer und Selenskyj in London

Europäer loten Ukraine-Verhandlungschancen aus

Sonntag, 07. Juni 2026 | 04:41 Uhr
Neuerliches Treffen von Merz, Macron, Starmer und Selenskyj in London
APA/APA/AFP/CHRIS J RATCLIFFE
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Von: APA/dpa

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang bringen. Kanzler Friedrich Merz, Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer treffen sich am Sonntagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London, um die Chancen für neue Verhandlungen mit Russland auszuloten.

Selenskyj hatte Putin am Donnerstag ein Treffen angeboten, um die “Schlüsselfragen” auf dem Weg zu einer Friedensvereinbarung direkt zu klären. Er sprach sich dafür aus, dass neben den USA als Vermittler auch die europäischen Alliierten der Ukraine eingebunden werden. Putin hatte den Vorstoß tags drauf abgelehnt. “Ich sehe darin noch keinen Sinn”, sagte er.

Die Europäer gehen trotzdem davon aus, dass sich Russland Verhandlungen langfristig nicht verweigern kann und sie mit am Tisch sitzen, wenn der Prozess wieder in Gang kommt. “Langsam öffnet sich ein Fenster für Gespräche der europäischen Seite mit Russland”, heißt es aus deutschen Regierungskreisen. Das Treffen in London soll dazu dienen, sich darauf vorzubereiten.

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